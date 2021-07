Staatssteun KLM opnieuw goedgekeurd door Europese Commissie

Twee maanden geleden heeft Ryanair tijdens een rechtszaak gelijk gekregen van de Europese rechter en kreeg KLM geen staatssteun. Toch gaat de rechter nu akkoord met de staatssteun aan KLM.

Ryanair heeft twee maanden geleden een rechtszaak aangespannen tegen de staatssteun aan KLM. De Europese rechter oordeelde dat de staatssteun niet geoorloofd was. De commissie stelt nu dat KLM terecht toestemming uit Brussel kreeg voor de staatsgarantie op leningen plus de achtergestelde lening van de Staat.

Ryanair spande daarop een reeks rechtszaken aan tegen de commissie vanwege het goedkeuren van de staatssteun aan rivalen. Als nationale luchtvaartmaatschappijen als KLM door hun regering overeind worden gehouden, is dat oneerlijk voor een low cost carrier als Ryanair, vindt de vliegmaatschappij. Ryanair verloor de meeste zaken, onder meer bij klachten over staatssteun aan SAS, Finnair en aan Air France. Maar in het geval van KLM en TAP Air Portugal, oordeelde de Europese rechter dat de staatssteun niet had mogen worden goedgekeurd omdat de argumenten daarvoor onvoldoende waren onderbouwd.