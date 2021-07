FNV reageert cynisch op nieuw onderzoek Schiphol

Schiphol gaat onderzoeken of vernevelaars bij kunnen dragen in de afname van het ultrafijnstofgehalte rondom de luchthaven. De FNV reageert cynisch en kritisch op dat onderzoek, meldt het Parool.

Het medium laat weten dat het RIVM twee zomers geleden met een studie bezig was waaruit bleek dat de concentratie van deze stof rondom het vliegveld aanzienlijk hoger was ten opzichte van andere plekken in Nederland. Dit is te verklaren door de vliegtuigmotoren die grote hoeveelheden van deze stof uitspuwen. Uit dat onderzoek kwam ook naar boven dat kinderen met luchtwegaandoeningen in de omgeving van Schiphol meer last hebben van kortademigheid. Bovendien gebruiken zij meer medicijnen dan de rest van Nederland.

De vernevelaars zouden volgens Schiphol dé oplossing moeten zijn. De uitstoot wordt geïoniseerd. Dit houdt in dat negatief geladen ionen de lucht ingeschoten worden om de lading van de positief geladen deeltjes te veranderen. De ionen trekken stof aan. Dat leidt ertoe dat de deeltjes verzwaren en dus naar beneden komen. De vernevelaars zijn alleen effectief als ze rondom de start- en landingsbanen geplaatst worden.

FNV is cynisch

Het idee van Schiphol om hier onderzoek naar te doen is in de ogen van campagneleider van de FNV Joost van Doesburg met een korreltje zout te nemen. “Schiphol doet weer een experiment. Niet om tot een oplossing te komen, maar om vervelende wetgeving te voorkomen. Ze maken goede sier om beleidsmakers zand in de ogen te strooien, maar er verandert niets’’, legt hij uit tegenover het Parool.

Bovendien is Van Doesburg ook kritisch op het onderzoek. Het personeel probeert al jarenlang aandacht te vragen voor de gevaren van ultrafijnstof. Zij zijn immers dagelijks enkele meters van de motoren verwijderd. “Daar zijn mensen vijf dagen in de week acht uur lang aan het werk met hun neus in de uitlaatgassen van vliegtuigen.’’

Schiphol optimistisch over onderzoek

Carolijn Schoofs, hoofd innovatie van Schiphol, laat weten dat het doel is om door middel van de vernevelaars de concentratie met minimaal 15 procent terug te dringen. Het is nog wel de vraag of dat gaat lukken. Het onderzoek, in samenwerking met de Universiteit van Wageningen en NLR (Netherlands Aerospace Centre), gaat namelijk komend jaar van start.

De grootste luchthaven in Nederland geeft aan wel degelijk iets tegen luchtvervuiling te willen doen. Dat wil Schiphol doen door heel veel dingen op de luchthaven te elektrificeren. Vanaf maart 2018 rijden er bijvoorbeeld al elektrische bussen op en rond Schiphol. De FNV is juist van mening dat de motoren eerst aangepakt moeten worden.“Dieselmotoren en sleepvoertuigen elektrisch maken is een goede stap, maar dan gaat het om fijnstof, grotere deeltjes die minder diep de longen in gaan’’, besluit Van Doesburg.