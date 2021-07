Ryanair haalt uit naar concurrenten: oneerlijk en illegaal

Maandag keurde de Europese Commissie de staatssteun van KLM opnieuw goed. Ryanair is het daar wederom niet mee eens en gaat in hoger beroep.

Door de goedkeuring mag de Nederlandse luchtvaartmaatschappij 3,4 miljard euro aan staatssteun rechtmatig ontvangen, tot ongenoegen van Ryanair. “We zullen in beroep gaan tegen de beslissing zodra die gepubliceerd is”, geeft een woordvoerder van Ryanair aan bij NU.nl. “Ryanair verzet zich tegen alle staatssteun die niet transparant en discriminerend is. Deze gigantische miljardenpakketten zijn oneerlijk en illegaal en verstoren de vrije markt.”

Uitgebreidere onderbouwing Commissie

Maandag werd de staatssteun dan tóch nog goedgekeurd. Dit keer werd er door de Commissie wel uitgebreid onderbouwd. In het oordeel is bijvoorbeeld de constructie van Air France-KLM nu wél duidelijk. Bovendien liet de Commissie weten waarom alleen KLM, en niet het hele Frans-Nederlandse bedrijf, om steun vroeg. Het was namelijk voorheen onduidelijk of het geld alleen bij de Nederlandse maatschappij terecht zou komen, of ook bij de Franse.

Ryanair wint rechtszaak van KLM

Vanwege de coronacrisis krijgen verschillende Europese luchtvaartmaatschappijen staatssteun van hun overheden. Ryanair ontving dat niet en spande direct rechtszaken aan tegen de staatssteun van KLM, TAP en SAS. In de ogen van de de Ierse luchtvaartmaatschappij was het namelijk oneerlijk dat alle grote concurrenten wél staatssteun kregen en zij niet. Tot ieders verbazing lukte het Ryanair de rechtszaak van KLM te winnen. SAS, Finnair en Air France wonnen daarentegen wel de zaak van de low cost carrier.

Commissie onderbouwde niet goed

De reden dat de Ierse luchtvaartmaatschappij de rechtszaak won, was er één die men niet zou verwachten. De Europese Commissie had namelijk niet goed onderbouwd waarom KLM die staatssteun zou mogen ontvangen. Normaal gesproken behandelt het orgaan alle zaken zeer uitgebreid, maar dat was nu niet het geval. Daarom was het prijsschieten voor Ryanair en kon die rechtszaak gemakkelijk gewonnen worden.