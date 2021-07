Zeldzame vogel op Schiphol: Boeing 747-200 | Video

Vroeger vlogen ze nog vaak rond in Europa. Tegenwoordig is de Boeing 747-200 ‘classic’ toch zeldzaam geworden. Zie hier de aankomst en vertrek van een GeoSky 747-200 op Schiphol.

De Georgische luchtvaartmaatschappij GeoSky is opgericht in 2017 en vervoerd vracht over de hele wereld met drie Boeing 747-200F’s. Vanaf hun homebase in Georgië vliegen de toestellen regelmatig naar Europa en naar Azië. De Boeing 747-200 is de verbeterde versie van het vliegtuigtype Boeing 747-100. De eerste bestelling van de 747-200 werd op 19 december 1968 door KLM geplaatst.

Hedendaags is het zeldzaam als je dit toestel ziet vliegen. Op 8 juli kwam de 747-200 van GeoSky naar Schiphol vol met vracht vanuit Tbilisi in Georgië. Op een zonnige middag is het toestel op baan 18R geland en is twee uur later weer vertrokken terug naar Tbilisi. De 747 heeft de registratie 4L-GEO en heeft vroeger voor onder andere British Airways gevlogen.

© Aviation_NL