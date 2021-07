Eelde deelt vanaf volgende week zelftesten uit

Groningen Airport Eelde deelt vanaf begin volgende week zelftests uit, dat laat RTV Drenthe weten. Airport Eelde doet dit op eigen initiatief omdat het niet is meegenomen in het landelijk zelftesten.

Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport maakt men hier al gebruik van. De hele zomer delen GGD-medewerkers deze zelftests uit, aldus de Rijksoverheid. Passagiers die aankomen uit het buitenland kunnen deze zelftests ophalen vlak voor de bagagebanden. Verder kunnen mensen deze ook afhalen bij balies in de aankomsthal. Op deze manier verkleint men de verspreiding van het coronavirus. Daarnaast moet er nog een PCR-test afgenomen worden die niet ouder mag zijn dan 72 uur als men vanuit een zeer hoog risicogebied terugreist naar Nederland.

Eelde deelt ook zelftests uit

Veiligheidsregio Drenthe (VRD) begint daar nu dus ook mee op de luchthaven in Groningen. Daarmee moet het coronavirus van terugkerende reizigers vroegtijdig opgespoord worden. “In het kader van publieke gezondheid willen wij mensen stimuleren als zij terugkomen van vakantie een zelftest af te nemen”, licht een woordvoerder toe bij RTV Drenthe. De zelftests zijn wel minder betrouwbaar dan tests van de GGD. Hierdoor kunnen passagiers deze tests niet gebruiken als zij coronaklachten hebben, √©n als ze bij iemand in de buurt zijn geweest die het coronavirus heeft. Eelde is de laatste Nederlandse luchthaven, op Maastricht na, die met deze gratis zelftests begint. De reden hiervoor is dat de logistiek nog niet rond was, vervolgt de woordvoerder.