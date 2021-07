Hoe Maastricht Aachen Airport helpt bij de crisisbestrijding

Limburg is vorige week vanwege het slechte weer flink getroffen door overstromingen. Maastricht Aachen Airport laat aan Up in the Sky weten open te zijn gebleven.

Van donderdag 15 juli op vrijdag 16 juli ging het helikopterverkeer gewoon door. Limburg werd die dagen geteisterd door noodweer en dat leidde tot heftige overstromingen. In tegenstelling tot normaal zag de bezetting er op de luchthaven er ietwat anders uit. ‘’Altijd al zijn er mensen van security en de handling (o.a. cargo office en warehouse, red.) aanwezig’’, begint woordvoerder Hella Hendriks. ‘’Nu waren aanvullende airport authorities, luchtverkeersleiding en brandweer op locatie aanwezig.’’

Ondanks er ’s nachts bezetting was op Maastricht Aachen Airport, vonden er weinig vliegbewegingen plaats. ‘’Er hebben ‘s nachts uiteindelijk geen vluchten plaats gevonden. Wel hebben overdag diverse helikopters van bijvoorbeeld de politie gevlogen.’’

Maastricht Aachen Airport maakt zich nuttig

Hoewel het aantal vliegbewegingen enorm beperkt was, heeft de luchthaven niet bijzonder veel kunnen doen. Tóch was Maastricht Aachen Airport in staat om hun steentje bij te dragen. ‘’We konden niets doen, behalve overdag ondersteuning bieden voor landen en vertrekken van de hulpdiensten’’, vervolgt Hendriks. ‘’We hebben een nachtopening gehad en dierenhotel aangeboden. Van beiden hebben we geen gebruikgemaakt.’’

Deel medewerkers getroffen door overstromingen

Door heel Limburg vonden veel evacuaties plaats. Mensen moesten hun huizen verlaten door bijvoorbeeld dijken die dreigden door te breken. Een deel van het personeel van het vliegveld in Zuid-Limburg kreeg hier volgens de woordvoerder ook mee te maken. ‘’De luchthaven is zelf niet getroffen, maar helaas wel diverse medewerkers die geëvacueerd zijn of van wie het huis onderwater stond. Operatie van de luchthaven is wel doorgegaan.’’

Daarnaast liet de Limburger weten dat de A2 vorige week dreigde te overstromen. Daarom werd besloten die snelweg af te sluiten. Oók daar had de luchthaven in Maastricht geen nadelige gevolgen van gemerkt. ‘’A2 was tijdelijk afgesloten vrijdag, maar dit heeft geen gevolgen gehad voor passagiersvluchten’’, besluit Hendriks.