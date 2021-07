Nederlandse Olivier jongste mens in de ruimte

Het ruimtevaartbedrijf Blue Origin heeft gisteren zijn eerste ruimtereis uitgevoerd. De Nederlandse student Oliver Daemen mocht mee.

Op 20 juli 1969 zette Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan. De hele reis werd georganiseerd vanuit de Amerikaanse overheid om de Russen te verslaan in de ruimtewedloop. Nu, 52 jaar later, heeft de ‘billionair space race’ een nieuw hoogtepunt bereikt. Het zijn nu niet twee landen die naar de maan racen, maar Amerikaanse miljardairs die ruimtetoerisme commercieel beschikbaar willen maken. Jeff Bezos, de oprichter van Blue Orgigin en onder andere Amazon, zweefde gisteren voor het eerst boven de aarde.

18-jarige student

De Nederlandse student uit Tilburg Oliver Daemen mocht mee met de New Shepard, het ruimteschip van Blue Origin. Met achttien jaar is hij de jongste mens in de ruimte. De ticket voor de vlucht werd gefinancierd door zijn vader Joes, die eigenaar is van het equity-bedrijf Somerset Capital Partners. Oliver bereikte met de New Sheppard een hoogte van 106 km. Dat is 20 km hoger dan de concurrent Virgin Galactic die vorige week de ruimte in vloog.

Mooi om te zien hoe Oliver Daemen, na zo’n tien jaar dromen van de ruimte (heel herkenbaar) heeft genoten van het uitzicht en het zweven.@OliverDaemen @blueorigin pic.twitter.com/V258OdZjLg — André Kuipers (@astro_andre) July 20, 2021

De vlucht

U kunt hier een samenvatting terugkijken van de vlucht van de New Sheppard.