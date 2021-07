Schiphol verwelkomt nieuwe airline | Video

Middle East Airlines is woensdag voor de eerste keer na 30 jaar weer op Schiphol geland. Up in the Sky was te gast bij het verwelkomen van de nieuwe luchtvaartmaatschappij.

De ME199 is woensdagmiddag geland op Schiphol vanaf Beiroet. Middle East Airlines vliegt met de Airbus A320 naar Nederland en dus niet met de A321XLR’s die de maatschappij in 2019 aanschafte. De nieuwe luchtvaartmaatschappij vliegt twee keer per week op en neer naar Schiphol op woensdag en zaterdag.

Middle East Airlines wordt ontvangen met een watersaluut op Schiphol © Sander Lamers

CEO van Middle East Airlines mee

Bij de aankomst van Middle East Airlines was chairman Mohamed El Hout aanwezig. Daarnaast woonde Abdel Sattar Issa van de ambassade van Libanon en Birgit Otto, Chief Operations Officer Royal Schiphol Group, de eerste vlucht naar Schiphol ook bij. Otto zei tijdens haar toespraak bij de welkomstceremonie:

“Het is een hele speciale dag om een nieuwe luchtvaartmaatschappij te mogen verwelkomen op Amsterdam airport Schiphol. Een lid van het SkyTeam en het is goed om Middle East Airlines te zien landen op ons vliegveld waardoor Libanon en Nederland verbonden worden. Het is positief nieuws dat we een nieuwe maatschappij verwelkomen op ons vliegveld. De wereld heeft al meer dan 1,5 jaar te maken met COVID-19, en we zijn er nog steeds mee bezig. Daarom is het zo goed om te zien dat een nieuwe maatschappij hier landt op Amsterdam airport Schiphol en met deze nieuwe route zal Middle East Airlines hun netwerk uitbreiden, maar ook het netwerk van onze gemeenschap.“

Mohamed El Hout was ook zeer tevreden met de uitbreiding naar Schiphol:

“We zijn erg blij om weer na 30 jaar te vliegen naar Amsterdam. Op de lange termijn hopen we een partnership aan te gaan met KLM. We zijn in gesprek met de commerciële afdeling. Dit zal de route bevorderen en we hopen dat het mogelijk is om het hele jaar door te vliegen, niet alleen tijdens de zomer.”

Marhaba Middle East Airlines and welcome to Schiphol! ✈️ As of today, two flights a week connect Schiphol and Beirut. pic.twitter.com/I9eb17neTT — Schiphol (@Schiphol) July 21, 2021