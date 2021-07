Roep om goedkopere testen voor vliegreizen

De International Air Transport Association (IATA) roept regeringen op goedkopere testen aan te bieden. Momenteel vindt de organisatie die te duur.

Momenteel gebruikt men wereldwijd PCR-testen. Deze zijn betrouwbaar, maar er zit ook een keerzijde aan. IATA laat namelijk weten dat die testen erg duur zijn. Het roept dan ook op gebruik te maken van antigeentests. Deze zijn een stuk goedkoper. Bovendien geeft de organisatie ook aan dat regeringen het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over moeten nemen. Dit zou betekenen dat gevaccineerde reizigers geen testen meer zouden hoeven doen.

IATA vindt testen wel goed idee

De IATA is het eens met het testen voorafgaand aan een reis, maar het kan dus beter. ‘’Maar onze steun is niet onvoorwaardelijk. Tests moeten niet alleen betrouwbaar zijn, maar ook gemakkelijk toegankelijk, betaalbaar en aangepast aan het risiconiveau. Te veel regeringen schieten echter op een of meer van deze punten tekort”, licht Willie Welsh, directeur-generaal van IATA, toe in een persbericht.

Uit een recente enquête van IATA blijkt namelijk dat 86% bereid is om te testen voorafgaand aan een reis. Echter, 70% laat weten dat de hoge kosten voor een PCR-test een belemmering vormen. 78% geeft aan dat de overheid de kosten voor de testen moet betalen.

Betaalbaarheid beïnvloed reisherstel

De prijzen van de testen moeten dus omlaag door middel van dit alternatief. Anders gaat het reisherstel erg langzaam. “Ons laatste onderzoek bevestigt dat de hoge kosten van het testen een zware wissel zullen trekken op de vorm van het reisherstel. Het heeft weinig zin dat regeringen maatregelen nemen om de grenzen te heropenen, als die maatregelen de reiskosten voor de meeste mensen onbetaalbaar maken.’’

De testen kosten minder dan tien dollar (omgerekend minder dan negen euro). De WHO gaf aan dat dit alternatief een goede is. Wel laat de Wereldgezondheidsorganisatie weten dat er een PCR-test gedaan moet worden als blijkt dat die antigeentest positief is. In maart kondigde Nederland nog aan dat een sneltest 24 uur oud mocht zijn.

Verenigd Koninkrijk als voorbeeld

De testen moeten volgens de IATA ook aangepast worden aan het dreigingsniveau. In het Verenigd Koninkrijk zijn bijvoorbeeld 1,37 miljoen testen uitgevoerd uit ‘Amber-landen’. Deze zijn te vergelijken met de ‘oranje-landen’ in Nederland. Daarin testte slechts 1% positief.

“Gegevens van de Britse regering bevestigen dat internationale reizigers weinig tot geen risico vormen voor het binnenhalen van COVID-19 in vergelijking met de bestaande besmettingsniveaus in het land. Daarom zou de Britse regering op zijn minst de richtlijnen van de WHO moeten volgen en antigeentests moeten accepteren die snel, betaalbaar en effectief zijn, met een PCR-test voor degenen die positief testen. Dit zou een manier kunnen zijn om zelfs ongevaccineerde mensen toegang tot reizen te geven’’, besluit Welsh.