Icelandair wil Dash-8’s ombouwen naar waterstof vliegtuigen

De IJslandse maatschappij laat weten dat het bedrijf de intentie heeft de huidige Dash-8’s om te bouwen naar waterstof vliegtuigen.

Icelandair had eerder al een intentieverklaring getekend met het Zweedse Heart Aerospace. Het bedrijf onderzoekt momenteel de mogelijkheden om haar binnenlandse vluchten te elektrificeren. Nu is de maatschappij een samenwerking aangegaan met Universal Hydrogen. Dit Amerikaanse bedrijf maakt waterstofconversiekits. Met deze kit is het mogelijk de aandrijving van een bestaand vliegtuig om te bouwen naar een waterstofaandrijving.

Heart Aerospace

Heart Aerospace is momenteel bezig met de ontwikkeling van de ES-19. Dit is een elektrisch vliegtuig dat negentien passagiers moet vervoeren over een afstand van 400 kilometer. Icelandair zou misschien in de toekomst gebruik kunnen maken van deze toestellen om haar binnenlandse vluchten koolstofvrij te maken. Heart claimt 50-75% kostenreductie voor brandstof en 90% voor onderhoud, vergeleken met turboproptoestellen. De nieuwe Zweedse vliegtuigbouwer beoogt dat het toestel in 2025 gecertificeerd in dienst komt bij luchtvaartmaatschappijen.

De Heart Aerospace ES-19 © Heart Aerospace

Universal Hydrogen

Het Amerikaanse Universal Hydrogen zet in op een andere methode om vliegen koolstofvrij te maken. Dit bedrijf wil gebruik maken van waterstof brandstofcellen. Het bedrijf wil met modulaire tanks vliegtuigen voorzien van groene waterstof. Dat betekent dat de waterstof geproduceerd wordt met elektriciteit die voorzien wordt door bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen. Vervolgens worden de modulaire tanks gevuld met waterstof. Deze kunnen vervolgens via een bestaand distributienetwerk vervoerd worden.

Modulaire waterstoftanks worden met behulp van containers in het vliegtuig geladen. Op deze manier wordt het vliegtuig “bijgetankt” © Universal Hydrogen

Het logistieke plan om vliegtuigen van waterstof te voorzien © Universal Hydrogen

Spannende oplossingen voor regionale luchtvaart

De twee bedrijven bieden beide spannende oplossingen voor het vergroenen van de regionale luchtvaart. Ook is IJsland een zeer geschikte plek voor het testen met groene energie. 85% van de totale energieproductie in het land komt namelijk al uit hernieuwbare bronnen zoals wind- en zonne-energie. Met deze groene stroombronnen ligt het produceren van bijvoorbeeld groene waterstof zeer voor de hand. In Nederland werd in 2020 slechts 11% van alle elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Jens Thordarson, Chief Operating Officer bij Icelandair laat weten:

“Icelandair legt de lat hoog voor verantwoorde luchtvaart. Heart Aerospace en Universal Hydrogen hebben spannende oplossingen geïntroduceerd voor de regionale luchtvaart die naar verwachting binnen enkele jaren beschikbaar zullen zijn. Hiermee geloven we dat we in een goede positie verkeren om een van de eerste luchtvaartmaatschappijen ter wereld met een volledig koolstofvrij binnenlands netwerk te worden. Naarmate de technologie vordert, hopen we de ervaring van het koolstofarm maken van onze binnenlandse diensten te kunnen gebruiken om koolstofneutrale energie in te zetten voor onze internationale vluchten. We zijn trots een revolutie teweeg te kunnen brengen in de ecologische voetafdruk van binnenlandse vluchten.”