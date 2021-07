‘Nederlandse reiziger krijgt mogelijk extra regels opgelegd’

Nederland kleurt donderdag mogelijk nog verder donkerrood op de Europese coronakaart, dat meldt NU.nl. Andere landen kunnen Nederlandse reizigers daarom extra regels opleggen.

Sinds de laatste versoepelingen van het kabinet namen de besmettingen in Nederland flink toe. Dat merkte het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) ook op. Het aantal positieve tests neemt in ons land nog steeds enorm toe, maar wel minder dan voorheen. Daardoor lijken gedeelten in Nederland ook donkerrood te kleuren.

Nederland risicogebied voor Duitsland

Dat kan betekenen dat andere landen in tegenstelling tot vorige maand de Nederlandse reiziger extra regels op kunnen leggen. Nederland geldt bijvoorbeeld sinds vorige week weer als risicogebied voor Duitsland. Nu ons land hoogstwaarschijnlijk nog verder donkerrood kleurt, kan het ook zo zijn dat de oosterburen extra maatregelen opleggen aan Nederland.

Momenteel staat op de website van de overheid over het reisadvies van Duitsland dat de Nederlander niet in quarantaine hoeft als hij of zij een negatief testresultaat heeft of een digitaal vaccinatie- of herstelbewijs heeft geüpload tijdens het registeren. Als de Bondsrepubliek de regels aanscherpt voor Nederland, kan het zijn dat mensen aan de grens al een test- of vaccinatiebewijs moeten laten zien. Wat Duitsland gaat doen, én of onze buren überhaupt extra regels gaat instellen, is nog niet bekend.

Nederland was al rood op Europese coronakaart

Ons land was al helemaal rood, maar nu lijkt het erop dat meer provincies een donkerrode kleur krijgen. Groningen was vorige week als enige provincie al donkerrood gekleurd, maar daar komen nu Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel mogelijk ook bij. Voorlopig lukt het alleen Drenthe, Zeeland, Friesland, Flevoland en Limburg de dans te ontspringen.

De Jonge ziet besmettingen stabiliseren

Ondanks Nederland voorlopig donkerrood lijkt te kleuren, denkt demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dat het niet heel lang duurt voordat Nederland weer de goede kant op kleurt. Hij ziet de positieve tests momenteel stabiliseren. Sterker nog, de bewindsman denkt dat het komende week mogelijk zou kunnen gaan dalen. Mocht dat het scenario zijn, dan kan Nederland mogelijk weer een oranje of groene kleur op de coronakaart krijgen