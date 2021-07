FNV: Meldingen over huilende grondstewardessen

De FNV merkt een personeelstekort op bij de grondafhandeling op Schiphol. Volgens de vakbond moeten té weinig man, té veel werk verrichten.

Doordat er te weinig mensen op het platform staan, liep bijvoorbeeld in de voorgaande weken de wachttijd op de luchthaven in Amsterdam op. Vluchten kenden vertragingen en ook de koffers kwamen te laat aan op de bagagebanden. FNV-bestuurder Jan van den Brink zegt in gesprek met de Telegraaf dat uit de werkschema’s blijkt dat er gemiddeld 25 procent personeelstekort is. Als voorbeeld geeft de vakbond dat slechts twee medewerkers een Boeing 777 moesten lossen. Naast de tekorten bij het grondpersoneel, was ook de bezetting bij de beveiliging aan de lage kant.

FNV doet voorstel

De FNV vindt dat er wat gedaan moet worden en kwam met een voorstel. ‘’KLM heeft te diep gesneden in de flexibele schil. Er is nu sprake van een zomerpiek, terwijl veel uitzendkrachten kiezen voor werk elders. Wij hebben KLM daarom voorgesteld om de deeltijders volledig in te zetten, maar daar zit nog geen schot in.’’

Sinds vorige week is er ook een meldpunt voor de grondmedewerkers, laat FNV-campagneleider Joost van Doesburg weten. ‘’We hebben vele reacties ontvangen. Huilende grondstewardessen die in hun eentje meerdere vluchten inchecken. Overal wordt een enorme werkdruk ervaren. Belet krijgen we niet bij de bazen, want die zijn op vakantie.’’

Tekorten op Schiphol

Het grondpersoneel van KLM kampt niet als enige met een personeelstekort. Oók bij andere afhandelaars zijn er op dit gebied problemen. Dit heeft onder meer te maken met de reorganisaties die plaatsvonden door de coronacrisis. Veel uitzendkrachten kiezen nu voor een andere baan met een langere zekerheid, omdat naar verwachting het luchtverkeer in september weer terug zal vallen.

KLM laat in een reactie weten dat het geen ‘structureel probleem is’. ‘’Door zomerdrukte, vakanties en een groter ziekteverzuim dan normaal vraagt de planning en indeling van de roosters extra aandacht. Het lukte tot heden om de bezetting op de orde te hebben”, laat de woordvoerder van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij weten aan de Telegraaf.