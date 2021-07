Hoe worden reisadviezen in Europa vastgesteld?

Nederland kleurde donderdag nog verder donkerrood op de Europese coronakaart. Hoe wordt zo’n kleurcode eigenlijk vastgesteld?

Inmiddels weet iedereen wel dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen een rode, oranje en groene kleurcode. Bij rood gaat het vanzelfsprekend niet goed in een land; bij groen is het precies het tegenovergestelde en oranje zit er simpelweg tussenin. De website van het Europees Centrum voor ziektepreventie- en bestrijding (ECDC) bericht dat het eigenlijk van twee factoren afhangt welke kleur een land krijgt: het aantal positieve testen én het percentage mensen dat positief test.

Welke kleur hoort dan bij welke factor?

Rood:

Indien het aantal coronabesmettingen de afgelopen veertien dagen tussen de 75 en 200 per 100.000 inwoners lag, én het percentage positieve testen 4% of meer bedroeg, krijgt een land de kleurcode rood.

Een ander scenario is als het aantal besmettingen in de afgelopen veertien dagen tussen de 200 en 500 per 100.000 inwoners lag. In dit geval is de 4% in de eerste situatie niet meer van toepassing.

Oranje:

Als een land een oranje kleurcode krijgt gaat het de goede kant op, maar is het altijd nog oppassen geblazen.

Het ECDC laat weten dat er een oranje kleurcode geldt als er in de afgelopen veertien dagen minder dan vijftig positieve testen per 100.000 inwoners zijn afgenomen. Oók hier geldt de regel van die vier procent zoals bij kleurcode rood omschreven.

Daarnaast kan het zijn dat het aantal besmettingen de afgelopen twee weken minder dan 75 per 100.000 inwoners was. Nu geldt de regel van 1% in plaats van vier.

Tot slot kan het ook zijn dat de afgelopen veertien dagen het aantal coronagevallen tussen de 75 en 200 per 100.000 inwoners lag. Als hier het aantal mensen dat positief testte onder de 4% ligt, krijgt het land ook de kleur oranje.

Groen:

Een land kan ook groen kleuren. Momenteel zijn er diverse landen in Europa waaronder Duitsland, Litouwen en Noorwegen, die deze kleur volgens het ECDC hebben.

Die landen hebben dus de afgelopen twee weken minder dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners gehad. Bovendien was het aantal positieve testen minder dan 4%.

Een ander scenario voor een groene kleurcode is dat het aantal besmettingen minder dan 75 per 100.000 inwoners was. Hiervan testte minder dan 1% van de bevolking positief.

Maar Nederland had toch kleurcode donkerrood?

Ja, het kan ook zijn dat een land de kleurcode donkerrood krijgt. In zo’n geval, zoals in Nederland, zijn er meer dan 500 besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen veertien dagen vastgesteld. Nu is het wel zo dat het ECDC vooral naar de regio’s/provincies kijkt. In Nederland zijn bijvoorbeeld Groningen, Gelderland en Utrecht donkerrood, terwijl Drenthe, Zeeland en Friesland ‘gewoon’ rood zijn.

Spanje en Griekenland zijn bijvoorbeeld twee andere landen die zich in hetzelfde schuitje bevinden. Daar zijn grote delen rood, maar deze landen kennen ook gebieden waarvoor kleurcode donkerrood geldt. Zo is in Spanje Valencia nu donkerrood, terwijl het ECDC in Griekenland die kleur voor het eiland Kreta afgeeft.

En grijs?

Ja, dat is de allerlaatste kleurcode. In Europa vrijwel niet van toepassing, maar hij komt wel degelijk voor. Indien er van een land vrijwel geen coronacijfers bekend zijn, krijgt een land de kleurcode grijs. Daarnaast kan het ook zijn dat er minder dan 300 besmettingen per 100.000 inwoners zijn. In Europa hebben landen als Zwitserland, Albanië en Kosovo deze kleurcode.

Hieronder staat de meest recente kaart van het ECDC. Deze wordt iedere week opnieuw bekeken en op donderdag gepubliceerd.

Updated 🚦 maps are online!



These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.



Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/wlBn0pat4m — ECDC (@ECDC_EU) July 22, 2021