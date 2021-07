Passagier overlijdt op Ryanair-vlucht

Een 84-jarige man is op 16 juli overleden tijdens een vlucht van Ryanair, vermoedelijk aan een hartstilstand, meldt The Sun. Het toestel maakte daarom een noodlanding in Nantes.

De Boeing 737-800 met registratie EI-DLH was onderweg van Manchester naar Malaga. Nadat het vliegtuig een uur onderweg was, reageerde de man plotseling niet meer. Het cabinepersoneel schoot direct te hulp. Het personeel reanimeerde 25 minuten lang, maar dat mocht niet meer baten. Tijdens de reanimatie week de Ryanair-vlucht uit naar Nantes in Frankrijk.

Getuigen doet woord

Emma Gaskell, medisch trainer van beroep, was getuige van de hartaanval. Aan Manchester Evening News liet zij weten dat zij gehoor gaf aan de oproep van het personeel (er werd om hulp gevraagd van mensen met een medische achtergrond red.). Samen met een verpleegkundige constateerde ze dat de man geen polsslag meer had. Na de noodlanding volgde er ook direct actie. “Paramedici kwamen (aan boord, red.) en haalden hem uit het vliegtuig. Ze waren nog vijftien minuten bezig, maar hij heeft het niet gehaald. De bemanning was een beetje geschokt en had wat tijd nodig’’, beschrijft Gaskell de situatie.

Men neemt aan dat de man met zijn familie, inclusief zoon en kleinkinderen naar Malaga afreisde.

Ryanair-vlucht onderbreekt route

Uit gegevens van Flightradar24 is goed te zien dat de EI-DLH uitweek naar Nantes. De vlucht was 16:52 uur lokale tijd vertrokken vanuit Manchester. Na ongeveer een uur vloog het toestel ter hoogte van Nantes. Daar maakte de Boeing 737-800 een bocht om vervolgens op Nantes Airport te landen. Volgens Flightradar24 vloog de EI-DLH diezelfde avond nog terug naar Manchester. Eind mei week er ook al een vlucht van de Ierse luchtvaartmaatschappij uit, toen ging het om een bommelding.

Ryanair-vlucht wijkt halverwege uit naar Nantes Airport vanwege een passagier met een vermoedelijke hartstilstand. © Flightradar24.com