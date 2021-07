Sunweb luistert naar wens klanten en draait keuze om

Sunweb geeft aan reizigers zelf te laten kiezen of zij wel of niet naar oranje gebieden reizen, meldt de reisorganisatie. Daarmee vervult het bedrijf de wens van de klant.

Hoewel Sunweb vorige week besloot geen reizen meer aan te bieden naar bijvoorbeeld de Spaanse eilanden, is dat tóch veranderd. De reisorganisatie voerde eerder het beleid om de kleurcodes van de Nederlandse overheid op te volgen, maar de klanten gaven aan desondanks graag op vakantie te willen, ook naar oranje gebieden. Daarom besloot Sunweb haar keuze om te draaien.

Klanten Sunweb snakken naar vakantie

De vraag hiernaar was namelijk erg groot. “Nadat vorige week de Spaanse eilanden, Cyprus en Portugal code oranje kregen, merkten we dat meer dan 50% van onze klanten toch heel graag wil vertrekken om van hun welverdiende vakantie te gaan genieten. Daarom willen we de keuze om op vakantie te gaan voortaan bij onze klanten neerleggen’’, legt Sunweb-topman Mattijs van den Brink uit op de website van de reisorganisatie.

Het is niet de enige plek waar dit voor komt. ‘’Dit gebeurt bijvoorbeeld ook in buurland België, die hiermee de Europese richtlijnen volgen. Vanaf het begin af aan zijn wij voorstander geweest van dit beleid. De Nederlandse overheid wijst reizigers op hun eigen verantwoordelijkheid en wij leggen die keuze nu ook bij onze klanten neer.”

Sunweb neemt zorg op zich

De topman vervolgt dat het niet zo is dat als de verantwoordelijkheid bij de klanten ligt, Sunweb het erbij laat zitten: “Mochten onze klanten positief testen op bestemming, dan nemen wij de zorg op ons. We regelen, rekening houdend met de lokale maatregelen, de quarantaine en nemen de kosten op ons voor een eventueel langer verblijf en vlucht terug naar huis.”

Alert zijn op maatregelen

Momenteel zijn in heel veel landen nog verschillende coronamaatregelen van kracht. Daarom informeert Sunweb haar klanten telkens hierover. Bovendien geeft de reisorganisatie aan dat de reizigers goed hun reis- en annuleringsverzekering moeten controleren. Alle hulp die niet met het coronavirus te maken heeft wordt immers gedekt in gebieden met kleurcode oranje. Als de Nederlander weer terugkomt, moet hij of zij voorafgaand aan die vlucht een coronatest doen als hij of zij nog niet gevaccineerd is.