Nieuwe voorwaarde nekt status Nederlandse ruimtereiziger

Het Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) vindt dat de Nederlandse Oliver Daemen (18) zich na de ruimtevlucht geen astronaut mag noemen, meldt de NOS.

Er zijn een aantal eisen waar men aan moet voldoen om van NASA en FAA een ‘astronautenspeldje’ te krijgen. NASA stelde de voorwaarden dat iemand een officiële astronautenopleiding afgerond moet hebben. Bovendien moeten er 1000 vlieguren op je naam staan. Voor de commerciële ruimtevaart gelden echter andere regels. De FAA kwam met nieuwe voorwaarden. Een vluchttraining in aanloop naar die reis was genoeg. Daarnaast is het halen van 80 kilometer hoogte ook voldoende.

Nieuwe voorwaarde

Máár, op de dag van de vlucht kwam er nog een nieuwe voorwaarde bij om je een astronaut te mogen noemen. Tijdens de reis moeten er ook activiteiten in de capsule uitgevoerd voor die ‘essentieel zijn voor de publieke veiligheid of bijdragen aan de veiligheid van menselijke ruimtereizen’. Daar voldeden Jeff Bezos en zijn gezelschap dus niet aan. Dit kwam doordat de hele vlucht vanuit het vluchtcentrum geleid werd.

Ronald Klompe, ruimtevaartexpert bij het Nationaal Ruimtevaart Museum in Lelystad, is het er mee eens dat de FAA de regels aanscherpte, maar vindt het wel jammer voor de Nederlander dat hij geen astronaut is. “Als ik als passagier meega in een vliegtuig, maakt me dat ook geen piloot’’, geeft hij aan tegenover de NOS. “Het is jammer voor Oliver Daemen dat hij nu geen speldje krijgt, maar wel terecht. Misschien dat je ze een oorkonde kunt geven dat ze in de ruimte geweest zijn.”

Wanneer ben je in de ruimte?

Naast deze discussie zijn er meer meningen die uiteenlopen. Want waar begint de ruimte? NASA en FAA hebben namelijk andere richtlijnen dan de internationale organisatie voor lucht- en ruimtevaart Fédération Aéronautique Internationale (FAI). Volgens Amerika ga je ruimte in als je op 18 kilometer hoogte zit. Daarentegen denkt de FAI dat je in de ruimte zit als je de hoogte van 100 kilometer bereikt.

Is Richard Branson dan wel een astronaut?

Daar zijn de meningen ook verdeeld over. Het verschil tussen de Virgin Galactic en Blue Origin zit hem in dat de vlucht van Branson wel officieel deel uitmaakte van de bemanning. Branson was immers verantwoordelijk voor het ‘evalueren van de private astronautenervaring’ en zijn medepassagiers voor het naleven van de veiligheidsprotocollen. Daarentegen haalde de New Shepard, het ruimteschip van Blue Origin, een hoogte van 107 kilometer, terwijl de Unity-vlucht van Virgin Galactic 85 kilometer hoog kwam. “Maar je kunt je afvragen of Branson echt invloed heeft gehad tijdens de vlucht”, besluit Klompe