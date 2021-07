Opmerkelijk incident met 747 op startbaan Prestwick

Een 747 van Cargolux zorgde 7 juli voor een tijdelijke sluiting van de luchthaven van Prestwick. De motor blies een stuk asfalt weg, meldt The Scottish Sun.

Het vrachtvliegtuig draaide de startbaan op om vervolgens te gaan vertrekken. Toen het toestel toestemming kreeg om te gaan, vloog door de kracht van de motor een stuk asfalt van de baan. Er bleven daardoor brokstukken liggen en dat had gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken.

Prestwick Airport tijdelijk gesloten

De woordvoerder van de Schotse regering, die eigenaar is van Prestwick Airport, besloot het vliegverkeer enige tijd stil te leggen. “In overeenstemming met onze procedures hebben we de start- en landingsbaan korte tijd gesloten terwijl inspecties en reparaties werden uitgevoerd en hebben we de zaak, zoals voorgeschreven, aan de CAA (Civil Aviation Authority, red.) gemeld. De start- en landingsbaan wordt dagelijks gecontroleerd om aan de normen van de CAA te voldoen’’, laat de woordvoerder weten bij The Scottish Sun.

Onderhoud was nodig

Er is forse kritiek op dit incident. Vooral omdat twee jaar geleden al bekend was dat de landingsbaan onderhoud nodig had. “Het roept vragen op over de staat van onderhoud van alle infrastructuur op Prestwick, met name de platformen waar de vliegtuigen parkeren. De platforms aan de noordkant, waar Air Force One normaal gesproken parkeert, zijn in slechte staat. De regering heeft miljoenen uitgegeven aan de luchthaven, maar waaraan? Het lijkt niet te zijn besteed aan infrastructuur zoals de landingsbaan”, licht een bron toe bij hetzelfde medium.

Callum Risk was op dat moment vliegtuigen aan het spotten en zag het incident met de speciale Cutaway livery gebeuren. “Toen het vliegtuig zijn motoren begon op te starten, zag ik uit mijn ooghoek dat een groot deel van het puin weggeblazen werd. Eerst dacht ik dat de motor van het vliegtuig was opgeblazen, toen realiseerde ik me dat de landingsbaan aan het desintegreren was. Ik zoomde uit en begon wat foto’s te maken.’’

COP26 naar Prestwick

Het is een ongelukkig moment dat de landingsbaan forse schade opliep. Er zouden namelijk regeringsleiders naar Prestwick komen voor de zogeheten COP26, ook wel een klimaatconferentie. Uit een directieverslag bleek dat deze werkzaamheden gedaan hadden moeten worden voordat de leiders op de luchthaven zouden arriveren.

At Prestwick airport, a heavy Cargolux jet “blew up” the runway as it prepared to take off earlier this month, leaving a trail of potentially disastrous debris. Pieces of asphalt were ripped off and blown into the air. https://t.co/JiWtNFEHw1 pic.twitter.com/ciaELaEvy2 — AirportWatch (@AirportWatch) July 19, 2021