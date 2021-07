Gloednieuwe KLM 787 maakt eerste testvlucht

Vlakbij de Boeing fabriek in South Carolina is de nieuwe KLM Boeing 787-10 opgestegen vanuit Charleston International Airport en vervolgens met de testvlucht begonnen.

Boeing bezit niet alleen in Seattle een fabriek, maar ook in North Carolina. Het bedrijf heeft inmiddels de volledige 787-productie overgebracht naar de fabriek in North Charleston, South Carolina. Dit is een poging om kosten te besparen en te herstructureren van de twee grote crisissen: de coronapandemie en het 20 maanden aan de grond houden van de 737 Max. Alle 787’s worden dus geproduceerd in de Boeing-fabriek in North Charleston.

Vrijdag 23 juli maakte een gloednieuwe Boeing 787-10 voor KLM (PH-BKK) haar eerste vlucht. Het toestel steeg met vluchtnummer BOE218 op vanuit Charleston International Airport en klom langs de oostkust naar het zuiden. Op 38.000 voet vloog het toestel richting het westen en draaide vervolgens om, om terug te keren naar het vliegveld van oorsprong. Wat er tijdens de vlucht is getest is niet bekend. Wanneer het toestel wordt geleverd aan KLM is evenmin bekend.

