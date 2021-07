Spaanse rechtbank oordeelt: bagagebeleid Ryanair oneerlijk

Het Spaanse hooggerechtshof heeft zich uitgesproken over het bagagebeleid van Ryanair. Het Hof verklaarde het het beleid en de motivering te algemeen en vaag.

Het bagagebeleid van Ryanair houdt in dat passagiers van deze luchtvaartmaatschappij om veiligheids- of operationele redenen hun bagage op een andere vlucht kunnen meesturen. De Spaanse consumentengroepering OCU maakte hiertegen bezwaar door te wijzen op de juridische formulering en de te vage rechtvaardiging. Het beleid kan volgens hen niet toegestaan worden.

Het Spaanse dagblad La Vanguardia meldt dat de Spaanse rechtbank meegaat met OCU. Het Hooggerechtshof stelt dat het bagagebeleid van Ryanair “onvolledig” is. Daarnaast oordelen ze dat de consument misleid wordt, door hem te doen geloven dat alleen de Ierse bagagewet van toepassing is op de vliegovereenkomst. Aan de passagier wordt namelijk niet vermeld dat de wetgeving over het luchtvervoer van passagiers een gewaarborgde bescherming biedt.

Andere zaken

Al in 2019 oordeelden Spaanse rechtbanken, naar aanleiding van een incident, dat de bagagekosten van Ryanair “buitensporig” en “onrechtmatig” waren. Het ging om een passagier die een boete van 20 euro kreeg omdat ze haar tas probeerde mee te nemen in de cabine. De passagier was aan boord gegaan met een kleine handtas en een tas van 10 kilo die, naar verluidt, niet in de cabine zouden hebben gepast. In dit geval oordeelde de handelsrechtbank in Spanje dat de bagage gemakkelijk in de cabine had gepast.