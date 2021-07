Waarom heeft de A380 een tail camera?

De Airbus A380 van Emirates kreeg in juni een nieuwe HD-camera op de staart. Wat is eigenlijk de functie van zo’n tail camera?

De tail camera kent men vooral van de A380. Maar dat type toestel is niet het enige met een camera op de staart. Ook op de A350 XWB-serie hangen deze kleine cameraatjes volgens de Australian Frequent Flyer. Bovendien is het zo dat zelfs enkele A340-vliegtuigen over hetzelfde concept beschikken.

Waarom zijn deze camera’s ingebouwd?

De belangrijkste reden voor het installeren van camera’s op de staart is de piloot een handje te helpen. De A380, A340 en een A350 hebben natuurlijk een enorme lengte. Een camera kan het hele vliegtuig van achteraf overzien. Hij is vooral functioneel wanneer het toestel op de grond staat omdat hij kan helpen bij het manoeuvreren van het vliegtuig, zeker wanneer de cockpitbemanning de vleugels vanuit de cockpit niet kan zien.

Ook technische mankementen kunnen met een camera worden herkend. Bij een crash in 1989 met een Boeing 737-400 van British Midland in Kegworth waarbij 47 mensen om het leven kwamen, was er een misverstand over een motorbrand. Daardoor schakelden de piloten de verkeerde motor uit met alle gevolgen van dien. Als er in deze situatie een camera had gehangen, was deze ramp mogelijk voorkomen.

De tail camera in de A380 van Fly Emirates. © Sander Lamers

Behalve dat de aanwezigheid van zo’n camera voor piloten enorm functioneel is, heeft de passagier er ook nog wat aan in de vorm van een stukje extra entertainment. Naast de uitgebreide schermen met video’s, series en vluchtinformatie vormt de tail camera een extra tool voor de reiziger. Het zijn unieke beelden die de passagier in bijvoorbeeld een Boeing 737 of Airbus 320 niet krijgt te zien. Bovendien geeft de camera goed weer hoe groot het vliegtuig is.

Waarom hebben kleinere vliegtuigen geen tail camera?

Zoals al een beetje omschreven, is de omvang van een A380, A340 en A350 vele malen groter dan van bijvoorbeeld een Airbus A320 of Boeing 737. Dat is dan ook de voornaamste reden waarom bij deze toestellen geen tail camera op de staart geplaatst is. Doordat de lengte van deze machines kleiner is, kan de flight crew gemakkelijker de vleugels zien in tegenstelling tot hun vakgenoten in de cockpit van een groter toestel.

En de 747 dan? Die is toch ook groot?

Ja, dat klopt. Sterker nog, de 747 beschikt eveneens over externe camera’s. Het is alleen zo dat Airbus een stap verder gegaan is en dit toegankelijk heeft gemaakt voor de passagiers, laat Quora weten. In tegenstelling dus tot Boeing. De vliegers beschikken in de cockpit wel over die beelden. Zij kunnen onder meer van onderaf de voor- en achterkant zien.

Kan de tail camera bijdragen aan bij de veiligheid?

In het geval van de crash in 1989, ja. Op die manier ziet de piloot welke motor precies defect is. Verder is het mogelijk systeemstoringen vast te leggen. Aan de andere kant laat USA Today weten dat vliegtuigen ook uitgerust zijn met duidelijke taxikaarten. Zoals eerder genoemd is de camera vooral functioneel op de grond met het taxiën en het manoeuvreren bij de gate. Dankzij de taxikaarten is dat een stuk makkelijker.

Daarentegen blijft het voor piloten altijd een uitdaging om in slechte omstandigheden via de taxibaan bij de landingsbaan te komen en vice versa. Het zicht is dan erg slecht en dan moeten de vliegers goed opletten waar het toestel zich op dat moment bevindt.

Maar over het algemeen is de tail camera dus een nuttige toevoeging, zowel voor de piloten als voor de passagier.