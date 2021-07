Auto-Jumbo…wie doet er mee? | Column Goof

Precies vandaag, maar dan in 1963, werd een geparkeerde Carvair Propliner door een vorkheftruck aangereden en structureel zwaar beschadigd. Het voorval versnelde het economische einde van dit bijzondere toestel.

De Carvair was een omgebouwde C-54, geschikt voor het vervoer van drie à vier auto’s. Heeft zelfs een tijdje gevlogen vanaf Rotterdam. Maar het type is al lang geleden weer uit de vaart genomen.

Waarom eigenlijk?

Laatst zag ik in een docu dat sjeiks van verveling rondjes draaien in de woestijn met hun Ferrari’s en Lamborghini’s. Niks aan, lijkt me. Goed bizniz-plan wellicht om deze mannen met-auto-en-al naar Toscane te vervoeren? Of naar een afgelegen gedeelte van het Duitse autobaan-netwerk, waar ze legaal tweehonderdtachtig mogen rijden? Ecologisch-sympathiek is anders, maar juridisch is er geen speld tussen te krijgen.

Misschien een idee: een tweedehands Jumbojet-met-laaddeur kost denk ik vijftig miljoen dollar. Van één aanbieder begrijp ik dat je ‘m voor pakweg 30.000 dollar per uur kunt laten vliegen. Dat is 350.000 voor een vlucht van Dubai naar Milaan. Voor rond de 50.000 de man hebben die sjeiks de vakantie van hun leven. En zo’n prijsje, daar lachen die mannen om. Of je vliegt vanuit Japan en China naar Engeland, vol met eigenaren van Aston Martins en

McLarens. Die kunnen dan door Cornwall gaan crossen.

Doelgroep te klein? Miljonairs, daar heb je er tegenwoordig in elke provinciestad al duizend van. En miljardairs, daarvan zijn er alleen in Nederland al veertig. En voor mensen die tegenwoordig al twintig miljoen betalen om een paar seconden gewichtloos te zijn, is dit een budgetvakantie.

Kortom, investeerders gezocht. Wie doet er mee?

Goof Bakker