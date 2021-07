Een Airbus A380 kopen voor 45 miljoen dollar?

Malaysia Airlines heeft haar Airbus A380’s te koop gezet. Dit nieuws is te lezen op de LinkedIn-pagina van deze luchtvaartmaatschappij. Tot 12 augustus 12.00 uur kan er geboden worden.

Malaysia Airlines bezit een vloot van zes Airbus A380’s, waaronder de honderdste A380. Het bedrijf is al zes jaar van plan haar superjumbo’s te verkopen. Vandaag is het eindelijk zover. De vier oudste A380’s worden gewaardeerd op 44,89 miljoen dollar per stuk, de resterende twee op 46,89 miljoen dollar per stuk, met een totale vlootwaarde van 273,34 miljoen dollar. De CEO van Malaysia Airlines, Izham Ismail zei het volgende:

“We zijn ons bewust van de uitdagingen om dit vliegtuig te verkopen, maar we zijn nog steeds op zoek naar manieren en middelen om onze A380 vloot af te stoten. Op dit moment is het management ervan overtuigd dat de A380 niet in het plan past.”

Airbus A380’s zijn tijdens deze pandemie niet lonend gebleken. Veel luchtvaartmaatschappijen hebben hun gehele A380-vloot aan de grond gehouden of uit de vloot genomen. De Boeing 747 en de Airbus A340, beide viermotorige straalvliegtuigen, hebben een soortgelijk lot ondergaan.