Het verhaal van de Cessna 172

Het is meer dan 72 jaar geleden dat de Cessna 172 voor het eerst op de tekentafels in Kansas verscheen. Het vliegtuig is vandaag de dag nog steeds een perfect trainingsvliegtuig voor beginnende vliegers.

Het begin van de Cessna 172

Het bedrijf Cessna, dat in 1911 werd opgericht, introduceerde de Cessna 172 in 1956. Het ontwerp is afgeleid van de Cessna 170, waarbij het achterwiel naar voren is verplaatst, zodat een driewielig landingsgestel ontstond. Bijkomende wijzigingen waren grotere hoogteroeren en een meer hoekige staartvin. In het eerste productiejaar zijn zo’n 1.400 van deze vliegtuigen geproduceerd.

Maxime ✈ from Le François , Martinique, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons



Als gevolg van stijgende kosten is in 1986, twintig jaar nadat de Cessna 172 verscheen, de productie van de Cessna 170 volledig stopgezet. Daarna keerde dat toestel niet meer terug voor productie. Naar schatting zijn er zo’n 5.000 Cessna 170’s gebouwd. Van die 5.000 zijn er vandaag de dag nog 2.000 in dienst. Geen slechte levensduur voor een toestel dat minstens 65 jaar oud is!

Het moederbedrijf ‘Textron’ kocht de Cessna Company van General Dynamics in 1992. Tijdens de overname werd ook de productie van de Cessna 172 tijdelijk stil gelegd. De productie werd vier jaar later hervat met de 172R Skyhawk. De oorspronkelijke Cessna 172 werd aangedreven door een Continental O-300 horizontaal tegengestelde zescilinder zuigermotor van 145 pk. Later werden andere motoren ingebouwd.

Het huidige model 172S, dat in 1998 werd geïntroduceerd, heeft een verbeterde Lycoming IO-360-L2A, viercilinder motor van 180 pk, waarmee het vliegtuig een maximum kruissnelheid van 230 km/u en een maximaal bereik van 1.185 km heeft.

Waarom populair voor beginnende vliegers?

De reputatie van de 172 kwam voort uit zijn robuustheid en multifunctionaliteit. Er zijn zeker snellere en meer wendbare vliegtuigen beschikbaar, maar ze zijn complexer en vaak duurder in onderhoud. Waarom is de Skyhawk favoriet bij vele vliegscholen over de hele wereld?

Het is een stevig en voorspelbaar vliegtuig met betrouwbare avionica. Daarnaast heeft het toestel een behoorlijk goed klimvermogen in vergelijking met andere lichte trainers. De instrumenten zijn verouderd, waardoor de leerling leert hoe het vliegen echt werkt. De Cessna 172 stuurt rustig en geleidelijk en heeft een bovenliggende vleugel waardoor de leerling de omgeving goed kan waarnemen. Dit maakt het toestel ook perfect voor VFR-vluchten. Bovendien kunnen instrumenten ook vervangen worden met modernere geïntrigeerde instrumenten op een beeldscherm, zoals een Garmin 1000, waardoor de Cessna 172 met de tijd meegaat.

Jacek Rużyczka, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

In de toekomst

De 172 rolt nog steeds van de Textron Aviation productielijnen in Wichita, Kansas. Aan het originele model wordt alsmaar nieuwe, geavanceerde technologie toegevoegd. Vandaag is de Cessna 172 het populairste vliegtuig ooit, met ongeveer 43.000 geproduceerde exemplaren, volgens de cijfers van Cessna, varianten inbegrepen. De Cessna 172 is en zal het meest geproduceerde en gebruikte trainingsvliegtuig blijven.