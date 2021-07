Amerika blijft op slot voor Nederlanders

Mocht u binnenkort nog een reis naar Amerika op de planning hebben staan, kunt u hem beter uitstellen. De komende tijd blijft de VS op slot voor reizigers uit Schengenlanden.

De angst voor de deltavariant van het coronavirus is nog groot in Amerika. Dit is reden genoeg voor Amerika om de huidige inreisverboden te blijven handhaven. Dit terwijl Europese landen juist aandrongen bij de VS om te versoepelen. Daarnaast versoepelde veel Europese landen juist voor reizigers vanuit de VS. Maar wederzijdse versoepelingen blijven nog even uit. Het Witte Huis liet aan Reuters het volgende weten: “Gezien de huidige stand van zaken met de deltavariant, zullen we de bestaande reisbeperkingen op dit moment handhaven,” – “Onder invloed van de deltavariant nemen de gevallen hier in de VS toe, met name onder degenen die niet gevaccineerd zijn, en het ziet ernaar uit dat ze in de komende weken zullen blijven toenemen.”. In Amerika is nog steeds een grote groep, met name in het zuiden en het midden van het land, ongevaccineerd.

Zowel Nederlandse als Amerikaanse maatschappijen pleitten al eerder voor soepelere maatregelen. Een zomer zonder het Amerikaanse netwerk wordt een hele zware.

Vast in de VS

Voor Nederlanders die momenteel in de VS zitten kunnen deze maatregelen veel problemen opleveren. Als deze Nederlanders geen Amerikaans paspoort of ‘green card’ hebben, kunnen ze het land wel uit, maar niet meer in. Behalve als zijn twee weken in een derde, niet Schengenland gaan zitten. Nederlanders die de VS vaak in en uit moeten reizen, zitten nu dus vast in de VS.

Het is daarnaast opvallend dat Amerikanen wél naar Europa mogen reizen. Dit terwijl in de staten waar de vaccinatiegraad laag ligt, het aantal besmetting hoog ligt.