KLM-medewerkers ongetest aan boord van olympische vlucht

KLM heeft laten weten dat het personeel aan boord van de olympische vlucht niet getest was op het coronavirus. Hierop komt veel kritiek aangezien een aantal Nederlandse olympiërs positief is getest in Tokio.

KLM liet gisteren aan het AD weten dat het personeel niet getest was. Dit hoeft ook niet volgens de richtlijnen van zowel de Nederlandse als de Japanse overheid. Piloten en stewards mogen na een verblijf van maximaal 72 uur in een hotel in het betreffende land, zonder testen Japan in. Japan eist slechts een temperatuurcheck bij binnenkomst. Dat deze regelgeving bestaat voor vliegend personeel is logisch. Met het aantal internationale vluchten dat zij uitvoeren, is aan testen niet te beginnen.

Maar toch zaten zes van de zeven positief geteste Nederlanders in Tokio aan boord van de olympische vlucht. KL861 vertrok op 17 juli vanaf Schiphol naar Tokio. De besmette Nederlandse sporters zijn bang dat zij door het cabinepersoneel besmet zijn geraakt. Er zijn echter geen concrete bewijzen dat de Nederlanders aan boord van KL861 besmet zijn geraakt. Laat staan dat zij door KLM-medewerkers besmet zijn geraakt.

Inmiddels heeft technisch directeur Maurits Hendriks, NOC*NSF, een reactie gegeven aan de NOS. Volgens hem is bewijs vinden voor de oorsprong erg lastig. Onlangs publiceerde NLR ook een onderzoek waaruit blijkt dat kans op besmetting aan boord ‘redelijk laag’ is.

Volgens het AD kwamen er last minute nog olympische sporters uit andere landen de cabine in lopen. Zij namen plaats op lege stoelen in het toestel. Dus het is lastig af te leiden waar de besmettingen nu precies plaats hebben gevonden. Wel is duidelijk dat de ‘olympische bubbel’ al voor vertrek lek was.