Waarom worden 737-rompen per trein vervoerd?

Airbus vervoert haar rompen met de Beluga, Boeing doet dit met de Dreamlifter. Echter de rompen van de Boeing 737 gaan de trein in.

De reis naar Boeing fabriek

De reden van het vervoer van de 737-rompen over het spoor, heeft te maken met de plaats waar de rompen geproduceerd worden. Spirit AeroSystems dat voor de productie zorgt, is gevestigd in Wichita, Kansas, terwijl de 737-fabriek van Boeing zich in Renton, Washington bevindt. De afstand tussen deze twee fabrieken is ongeveer 2.900 km.

De rompen overvliegen in een groot vrachtvliegtuig als de Dreamlifter, zou sneller zijn, maar beperkter in capaciteit. Gespecialiseerde vrachtwagens kunnen slechts één romp tegelijk vervoeren. Dit tijdrovende proces werkt vertragend op de productiecyclus van de 737. Het vervoer van de rompen per spoor is dan ook het beste compromis, in termen van snelheid en capaciteit.

De 737 is niet het enige vliegtuig van Boeing dat met de trein vervoerd wordt. Montana Rail Link maakt al sinds de jaren zestig deel uit aan de rompentransport van Boeing. Naast leveringen uit Wichita liet Boeing in het verleden ook onderdelen per spoor aanvoeren vanuit fabrieken in Texas.

Ongeluk

© Kyle Massick

Het vervoer van 737-rompen per trein is een praktische oplossing voor de logistieke realiteit. Een incident tijdens het vervoer in 2014 veroorzaakte echter aanzienlijke problemen, voor zowel Boeing als Montana Rail Link. Reuters meldt dat de trein in kwestie ontspoorde in de buurt van Superior, Montana. Bij dit incident zijn 19 van de 90 goederenwagons met drie 737-rompen van de rails geraakt. De rompen liepen hierdoor aanzienlijke schade op, waarbij er één zelfs in tweeën brak. Daarom moesten ze worden gesloopt, meldt The Seattle Times.