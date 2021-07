Blackhawk maakt noodlanding midden op drukke weg | Video

Een Blackhawk van de Amerikaanse luchtmacht moest onlangs een noodlanding maken op een drukke weg in Roemenië. En dat leverden spectaculaire beelden op, bekijk ze hier!

Het moet een bijzonder beeld zijn geweest voor de inwoners van Boekarest. Twee weken geleden was de Amerikaanse luchtmacht bezig met een oefening voor een militaire parade in Roemenië. Tijdens de oefening lijkt een van de helikopters in de formatievlucht moeite te hebben met hoogte houden. De Blackhawk vliegt een tijd slechts meters boven een drukke weg. In de eerste video is te zien hoe de Blackhawk laag over de weg vliegt. Tijdens deze lage vlucht neemt de helikopter zelfs nog 2 lantaarnpalen mee.

In de tweede en derde video is te zien hoe de helikopter uiteindelijk op een verder gelegen rotonde veilig weet te landen. Het lijkt een wonder dat niemand gewond is geraakt bij deze noodlanding. In een stad met veel hoogbouw had dit veel anders af kunnen lopen. Zoals te zien is in de derde video, was de politie in ieder geval wel snel aanwezig. De oorzaak lijkt een technisch mankement te zijn, maar dit is nergens bevestigd. Niemand raakte gewond.