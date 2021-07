Eindhoven Airport klimt naar 3000 vluchten in augustus

Eindhoven Airport ziet het aantal vliegbewegingen groeien in de maand augustus naar ruim 3000 bewegingen.

Het aantal vliegbewegingen is ongeveer gelijk gespreid door de weken van augustus. In juli waren er op Eindhoven in totaal 2700 aankomende en vertrekkende vluchten. In juni en mei lag het totaal aantal vluchten op ongeveer 1350 en 500. Het tweede vliegveld van Nederland heeft het dus flink drukker in de vakantieperiode. Verschillende luchtvaartmaatschappijen verbinden Zuid-Nederland via Eindhoven Airport met meer dan 85 toeristische en zakelijke bestemmingen.