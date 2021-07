Landende vliegtuigen zorgen weer voor vliegende dakpannen in Maastricht

Er is opnieuw schade aan daken van huizen doordat er dakpannen wegwaaien in Maastricht. Afgelopen maandag vlogen er ongeveer honderd dakpannen door de lucht vanaf een schuur in Beek, zo meldt 1Limburg. Het is niet de eerste keer. Sinds 2018 zijn er meerdere meldingen geweest.

Schade aan huizen

Begin van dit jaar gebeurde een soortgelijk voorval met een Boeing 777 van Qatar Airways. Afgelopen maandag was het opnieuw een Boeing 777 die voor schade zorgde rondom de luchthaven. Dit maal was het ook alleen materiële schade, en is er niemand gewond geraakt, zo meldt de bewoonster tegen 1Limburg.

Vortex

De schade wordt veroorzaakt door het fenomeen ‘vortex’. Een welbekend fenomeen in de luchtvaart waarvoor winglets zijn ontworpen. Niet vanwege wegwaaiende dakpannen, maar vanwege het verminderen van de weerstand, en daarmee het minimaliseren van het brandstofverbruik. Voornamelijk tijdens de start en landing. Dit is ook het probleem rondom Maastricht. Alhoewel in het verleden is aangetoond dat er niet veel aan te doen is, kijkt de luchthaven naar nieuwe oplossingen, bijvoorbeeld door het herzien van de aan- en uitvliegroutes. In het voorjaar van 2021 meldde vliegvelddirecteur Jos Roeven dat aan 1Limburg: “We willen graag onderzoeken of de meldingen die we na 2018 ontvingen of nieuwe inzichten in de branche mogelijkheden bevatten die het risico nu wel kunnen verminderen.”

Maastricht Aachen Airport is vanwege de meldingen een vortexprogramma gestart. De schade wordt verholpen vanuit de luchthaven. “Hoewel de wettelijke aansprakelijkheid voor vortexschade bij de luchtvaartmaatschappijen ligt, financiert Maastricht Aachen Airport vrijwillig deze regeling als onderdeel van onze inzet voor de omgeving.”