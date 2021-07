Weg uit de blauwe vloot: de PH-AOM

En wederom nam KLM afscheid van een van haar trouwe werkpaarden. Dit keer was de beurt aan de PH-AOM ‘Piazza San Marco – Venetia’, een Airbus A330-200.

Niet de eerste

Niet dat dit het eerste vliegtuig van dit type was dat de blauwe vloot moest verlaten. Al in 2016 vlogen de eerste eruit. Reden? De leasecontracten liepen af. Zowel de PH-AOH, PH-AOI, PH-AOK als PH-AOL kwam in dienst van het inmiddels failliete Shaheen Air. Nu vliegen de AOI en AOL als AP-BNF en AP-BNG voor Serene Air, de AOH kiest als LZ-ONE het luchtruim voor Gulliv Air en de AOK doet dit als JY-JVB voor Jordan Aviation.

In november 2019 kondigde topman Ben Smith van Air France-KLM aan dat er binnen KLM definitief afscheid zou worden genomen van de A330-vloot. Bedoeling is dat er in de nabije toekomst door de blauwe maatschappij enkel nog intercontinentaal gevlogen wordt met Boeings van het type 777 en 787. KLM-topman Pieter Elbers liet weten dat de A330 in elk geval in 2025 moet zijn uitgefaseerd.

Geen PH-AOG

De eerste Airbus A330-200 werd op 25 augustus 2005 aan KLM geleverd. Door de jaren heen groeide de Airbus-vloot naar twaalf A330-200’s, met plek voor 268 passagiers, en vijf grotere A330-300’s die 292 reizigers kunnen vervoeren. Op 3 december 2014 haalde KLM haar laatste Airbus in Toulouse op, een A330-300. Alle deze machines zijn vernoemd naar beroemde pleinen, zoals de Dam in Amsterdam, het Hofplein in Rotterdam, de Place de la Concorde in Parijs en Times Square in New York. De eerste letter van de registraties is steeds een A: voor de A330-200 de AOA, AOB et cetera, voor de A330-300 de AKA, AKB et cetera. De A verwijst naar het vliegtuigmerk Airbus. Dit was ook eerder het geval met de Airbus A310’s waarmee KLM van 1983 tot 1997 vloog: AGA, AGB et cetera. Bij haar Boeings zien we hetzelfde, getuige registraties voor haar Boeing-vloot. De AOG komt als registratie niet voor, gezien de betekenis van deze letters: Aircraft On Ground. De J als laatste letter past KLM enkel toe op schaalmodellen.

© Rien Moerland

Bredere rompen

Alhoewel Airbus spottend Scarebus wordt genoemd, oogsten toestellen van dit merk veel waardering. Grondpersoneel vindt de A330 een prettige machine om af te handelen, passagiers genieten vooral van de ruimte die het vliegtuig biedt. Doordat Airbussen net wat bredere rompen rijk zijn dan Boeings, zijn de stoelen gemiddeld een inch breder. In 2018 adviseerde Lonely Planet, bekend van de gezaghebbende reisgidsen, dan ook te boeken voor een vlucht in een Airbus als die keuzemogelijkheid er is. In negen van de tien gevallen biedt dit vliegtuigtype meer ruimte dan een Boeing. Enige uitzondering: de Boeing 767. Ook als het om de betrouwbaarheid van het Europese vliegtuigmerk gaat, is er niets mis.

Feestelijke momenten

De PH-AOM stond al enige tijd beton te happen voordat zij in haar blauwe jas haar laatste start maakte vanaf Schiphol. In haar KLM-carrière, die op 22 oktober 2010 begon, beleefde ze diverse feestelijke momenten. Op 5 mei 2016 voerde ze de officiële openingsvlucht Amsterdam – Salt Lake City uit. Hetzelfde feestelijke kunstje verrichtte ze op 1 november 2016 nogmaals met Miami als bestemming. Ook was zij de nummer 1 van haar type dat KLM van het nieuwe kleurenschema liet voorzien: op 31 januari 2019 viel zij voor het eerst in de zogenaamde dropnose-livery te bewonderen.

© Rien Moerland

Bestemming Woensdrecht

Als gevolg van de coronacrisis hield KLM haar A330’s voor langere tijd aan de grond, net als andere toestellen. Op 16 november 2020 kwam de PH-AOM opnieuw in het nieuws omdat haar linkervleugel tijdens het verslepen in aanraking kwam met de neus van een Boeing 747, de PH-BFV. Uit cijfers die de blauwe maatschappij een maand later publiceerde, bleek dat twee van haar A330-200’s niet meer zouden worden ingezet: de PH-AOM en de PH-AON.

In februari ging de witkwast over de logo’s op de staart en de winglets van de eerstgenoemde. Op 26 maart werden haar motoren gestart voor een kort rondje boven Schiphol, een en ander volgens de regels van Airbus in geval van een parkeerprogramma. Erg lang vliegen zat er opnieuw niet voor haar in toen KLM-vliegers op 26 juli voor de laatste keer de sidestick bedienden om haar naar vliegbasis Woensdrecht te brengen, zestien minuten slechts. Fokker Techniek creëerde extra parkeercapaciteit op dit vliegveld voor de tijdelijke stalling van vliegtuigen die door de coronacrisis voorlopig nog wel even zijn uitgevlogen. De PH-AOM is zeker niet de enige A330 die daar de eerstkomende tijd werkloos zal staan: ze verkeert onder meer in gezelschap van zusjes van Nordwind, Virgin en Hainan Airlines.