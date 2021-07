Airbus wil met A350 Boeing aanvallen op vrachtmarkt

Airbus wil inzetten op vrachtvluchten met de Airbus A350, laat Reuters weten. Daarmee gaat de vliegtuigbouwer de concurrentie op de vrachtmarkt met Boeing aan.

Normaal gesproken is de A350 een passagiersvliegtuig, maar de Franse vliegtuigbouwer heeft, en had al eerder, het idee om dit type ook uit te brengen als vrachtvliegtuig. De reden voor Airbus om deze strijd aan te gaan, is hun constatering dat veel mensen door de coronapandemie online spullen bestellen. Het bedrijf verwacht dat deze manier van winkelen nog wel even aanhoudt. Dat is doorslaggevend geweest om deze gok te wagen.

Airbus wil profiteren

Met de strengere emissienormen in het vooruitzicht hoopt Airbus zijn slag te slaan. De A350 is namelijk een stuk zuiniger dan de vrachtvliegtuigen van Boeing en daarmee hoopt het Franse bedrijf het tij te keren. “We geloven dat we een veelbelovend vliegtuig hebben’’, zei Airbus Chief Executive Officer Guillaume Faury, geciteerd door Reuters.

Verwacht wordt dat door deze normen de leveringen van bestaande Boeing-vrachttoestellen beperkt zullen worden. Dit zou ingaan vanaf 2028. Eerder deed de verkoop van de A330 onder voor de veel beter verkopende B767.

Wie koopt de toestellen?

Door de ambitie van Airbus is het ook de vraag wie de A350’s gaan kopen. Momenteel vliegen FDX, UPS en Cargolux met meer vliegtuigen van Boeing dan van Airbus. Sterker nog, UPS en Cargolux vliegen helemaal niet met een vliegtuig van de Franse vliegtuigbouwer. Alleen FDX heeft een kleine honderd Airbus-toestellen. Hierbij gaat het om de A300 en de A310. “We komen elke dag dichterbij, maar we zijn nog niet op het punt dat we commerciële transacties kunnen aankondigen’’, vervolgde Faury.

Boeing reageert op streven Airbus

Boeing is al jarenlang dominant op de markt voor vrachtvluchten. Op dit moment vliegen luchtvaartmaatschappijen vracht rond met onder meer de B767, B777 en de B747. Terwijl Airbus uitspreekt dat het Boeing wil aanvallen op de vrachtmarkt, hoopt de Amerikaanse vliegtuigbouwer zo snel mogelijk de 777X te lanceren. Dit toestel moet het grootste tweemotorige passagiersvliegtuig worden.

Het is wel de vraag wanneer deze machine op de markt komt. De ontwikkeling is namelijk vertraagd door zowel de strikte veiligheidscertificeringsnormen als de passagiersvraag die nog steeds niet op het niveau is van vóór de coronacrisis.