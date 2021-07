België komt met goed nieuws voor Nederlandse reiziger

Nederlanders die naar België reizen kunnen gewoon het land in. Dat geldt dus ook als zij uit een donkerrode regio komen, staat in een ministerieel besluit de Belgische regering.

Eerder kleurde een groter deel in Nederland donkerrood vanwege de toenemende besmettingen. Waar eerst Groningen alleen die kleur had, kwamen Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel daar vorige week bij. De Belgische regering besloot ondanks geen inreisverbod in te stellen voor Nederland. Reizigers die in de voorgaande veertien dagen in rode of donkerrode EU- en Schengenlanden zijn geweest, mogen België gewoon in.

Wel moeten zij kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn, hersteld zijn van het coronavirus of een negatieve PCR-test van minder dan 72 uur hebben gedaan. Indien reizigers deze documenten niet kunnen laten zien, moeten zij een PCR-test doen en tien dagen in quarantaine. Op de zevende dag moet nóg zo’n test uitgevoerd worden. Tot slot geldt dat alle reizigers uit de Europese Unie die langer dan 48 uur in België verblijven een Passagier Locatie Formulier moeten invullen voordat zij het land binnenkomen.

België heeft wel reisverboden

Terwijl de Nederlandse vakantieganger gewoon België in mag komen, zijn er ook een aantal landen waarvoor het inreisverbod wel geldt. Zo mogen reizigers uit een hoogrisicogebied buiten de 27 EU-landen België niet in komen. Dat geldt eveneens voor vier Schengenlanden. Mensen uit Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland kunnen ook een inreisverbod verwachten.

Duitsland nam ook al maatregelen

Terwijl België Nederlanders geen inreisverbod oplegt, scherpte Duitsland de regels vorige week wel aan. Nederlanders die het land binnenkomen moeten direct bij aankomst aantonen dat ze een negatieve testuitslag, vaccinatie- of herstelbewijs hebben. Indien zij geen van alle hebben, moeten zij in quarantaine. Mocht de Nederlander maximaal 24 uur in Duitsland zijn, dan gelden deze maatregelen weer niet.