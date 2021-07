IATA: herstel luchtvaart blijft teleurstellend in juni

Cijfers gepubliceerd door de International Air Transport Association (IATA) laten een heel lichte stijging zien in passagiersvraag voor zowel de internationale als de binnenlandse markt.

IATA laat weten dat de passagiersvraag in juni een hele lichte stijging liet zien ten opzichte van mei. De totale passagiersvraag is nog altijd 60,1% lager dan ten opzichte van 2019. In mei was dit 62,9%, een heel lichte stijging dus van 2,8%. De internationale markt is nog steeds 80,9% onder het niveau van 2019 en de binnenlandse markt 22,4%. Alhoewel er sprake is van een lichte stijging ten opzichte van vorige maanden is Willie Walsh, directeur-generaal van IATA, niet positief over de situatie:

“We zien een verbetering in de goede richting, met name in sommige belangrijke binnenlandse markten. Maar de situatie voor internationale vluchten is nog niet eens in de buurt van waar we moeten zijn. Juni is normaal de start van het piekseizoen, maar luchtvaartmaatschappijen functioneerden nog steeds maar op 20% van het niveau van 2019. Dat is geen herstel, het is een voortzetting van de crisis veroorzaakt door het niet actie nemen van overheden.”