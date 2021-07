‘Schiphol stopt samenwerking na financiële onenigheid’

Schiphol en Aéroports de Paris (ADP) stoppen de samenwerking, meldt NU.nl. Onderlinge verdeeldheid ligt hieraan ten grondslag.

Vooral financiële onenigheden staken de kop op. De twee bedrijven kochten 8% van de aandelen in elkaar. De overeenkomst liep af, daarom moest er opnieuw onderhandeld worden. De woordvoerder van Schiphol laat tegenover NU.nl weten dat ze er niet uitkwamen. Naast de verdeeldheid over de financiële zaken, geeft de luchthaven in Amsterdam ook aan dat de ‘meerwaarde de afgelopen tijd afnam’. Dit ging vooral over het uitwisselen van kennis en personeel.

Schiphol zag het zitten; ADP lag dwars

De woordvoerder vervolgt dat Schiphol de samenwerking wel graag wilde doorzetten. De grootste luchthaven van Nederland heeft er nog wel alles aan gedaan om de samenwerking te redden, maar dat mocht niet baten. Tóch kan Schiphol ermee leven dat deze ten einde komt.

De ADP zou namelijk dwarsgelegen hebben. De Franse partij vond dat een belang van 8% niet meer in verhouding lag met de toegenomen waarde van de ADP. Het luchthavenbedrijf is door de afgelopen jaren heen sterker in waarde gestegen dan Schiphol. Het Franse bedrijf had een belang in Schiphol van 370 miljoen euro, terwijl het andersom om een bedrag van 640 miljoen euro ging. Op 30 mei 2023, achttien maanden na het beëindigen van de samenwerking, moeten de aandelen van beide partijen uiterlijk zijn verkocht.

Deal moest op Air France en KLM lijken

In 2008 begon de samenwerking tussen Schiphol en ADP, dat alle luchthavens in Parijs exploiteert. Gezien de fusie Air France en KLM dachten de twee partijen dat een samenwerking ook genoeg opgewassen zou kunnen zijn tegen de concurrenten. Zo werd kennis gedeeld en personeel uitgewisseld. Bovendien kochten Schiphol en ADP bepaalde zaken gezamenlijk aan, zoals sneeuwruimers.