Waarom bouwt China het grootste watervliegtuig ter wereld?

China is bezig met de bouw van de AVIC AG600 Kunlong, het grootste watervliegtuig ter wereld. Maar wat zet China aan tot de bouw van zo’n type toestel?

Het nieuwe toestel is ongeveer even groot als een Boeing 737 en wordt aangedreven door vier Sovjet WJ-6 turbopropmotoren. Het biedt ruimte voor 50 passagiers en heeft een bereik van 2700 mijl. De markt voor passagiersvluchten met watervliegtuigen is echter al een tijdje uitgestorven. Welke andere toepassingen zijn er dan nog voor de AG600?

Watervliegtuigen vooral ingezet als blusvliegtuig op commercieel niveau

De grotere maat watervliegtuigen worden tegenwoordig alleen nog ingezet tegen branden. Hierbij kunt u denken aan de Canadair CL-415, de Russische Beriev BE-200 en de Japanse ShinMaywa US-2. Andere toepassingen zijn nog te vinden in de toeristische sector, bijvoorbeeld voor rondvluchten. Op nog kleinere schaal verbinden watervliegtuigen afgelegen gebieden met elkaar zoals op de Maldiven.

Welke toepassingen zijn er voor de AG600?

De Chinese staatsmedia beschrijven het vliegtuig alleen in civiele termen. Het vliegtuig zou geschikt zijn voor het bestrijden van bosbranden, reddingsacties op zee en andere reddingsmissies in afgelegen gebieden. Zo zou het vliegtuig onder andere 12 ton water moeten kunnen verzamelen in 20 seconden. Echter is het vliegtuig alleen besteld door de Chinese overheid en zal het waarschijnlijk eindigen bij het Volksbevrijdingsleger. De Chinese marine kan met het toestel bijvoorbeeld afgelegen gebieden kunnen bevoorraden in de Zuid-Chinese Zee. Met een maximum startgewicht van 53,5 ton kan het toestel dergelijke plekken goed bevoorraden. China is nog steeds bezig met de ontwikkeling van het amfibievliegtuig. Wanneer het eerste in dienst treedt is nog onbekend. Waar het toestel uiteindelijk ook voor gebruikt gaat worden, indrukwekkend is het zeker. De eerste testvlucht kunt u terug kijken op de onderstaande video: