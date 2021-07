EasyJet-CEO: ‘PCR-testen zijn te duur en onnodig’

De CEO van easyJet is kritisch tegenover PCR-testen. Bij een retourvlucht met easyJet ben je namelijk vaak meer geld kwijt aan de PCR-testen, dan aan je vliegticket zelf.

De CEO, Johan Lundgren, is kritisch tegenover het beleid in het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn PCR-testen verplicht voor een reis naar een Europees land. Lundgren meldt hierover het volgende: “Besluitvormers begrijpen niet dat [PCR-testen] zeer, zeer dure kosten toevoegen aan de reis waarop veel mensen zeggen: ‘kijk, dat is buiten bereik voor mij, dat kan ik niet doen’.”. Lundgren doelt hier met name op het feit dat de kosten van een reis vaak bijna verdubbelen door de verplichte PCR-testen. In veel landen, waaronder het VK, zijn PCR-testen voor vakanties, in tegenstelling tot Nederland, niet gratis.

Een gemiddelde reis van easyJet kost ongeveer € 150. Twee PCR-testen, een voor de heenreis en een voor de terugreis, kosten ongeveer € 120. Door de verplichte PCR-testen wordt een vliegvakantie met easyJet dus vaak in prijs verdubbeld. En dat kan goedkoper, volgens Lundgren.

De grote baas van easyJet pleit voor het gebruik van antigeentesten. Deze zijn qua prijs vaak drie keer goedkoper dan PCR-testen. Daarnaast zijn antigeentesten makkelijker in gebruik, en is de uitslag sneller bekend. Lundgren zegt over de antigeentesten dat ze “net zo effectief zijn” als PCR-testen. Maar over die effectiviteit, is veel twijfel.

Onbetrouwbaar

Een nadeel van de antigeentesten is de gevoeligheid. Deze ligt namelijk een stuk lager vergeleken met de PCR-testen. Volgens Gavi, een internationale medische alliantie, is de gemiddelde gevoeligheid van antigeentesten 72% bij mensen met COVID-19-symptomen en slechts 58% bij mensen zonder symptomen. Dit betekent dat als 100 mensen met symptomen getest worden, slechts 72 mensen hiervan positief testen op zulke antigeentesten.

De mening van Lundgren dat antigeentesten ‘net zo effectief’ zijn kan dus weerlegd worden. Aan de andere kant blijft het een feit dat PCR-testen duur zijn en dus een barrière voor te reizen kunnen vormen voor de consument. Maar de antigeentesten blijven dus onbetrouwbaar en dus voor besluitvormers geen waardige vervanger voor de PCR-testen. En dus moet de Zweedse CEO, hopen op een andere oplossing.