Een neon dildo | Column Goof

Als je voor de pret met een klein vliegtuigje vliegt heb je ecologisch gezien weinig recht van spreken. Maar je kunt toch ook heel mooi de knelpunten in het optreden van anderen waarnemen.

Aan de snelweg bij Apeldoorn is bijvoorbeeld een groot weiland sinds kort bedekt met zonnepanelen. “Mooi”, zou je kunnen denken: “Goed voor het verlichten van de operatiekamer van het Gelre Ziekenhuis”.

Helaas: twee kilometer verderop (vanuit de Cessna kun je het in één keer zien) staat sinds kort een gigantische neon-reclamepaal, die door McDonald’s gebruikt wordt om zijn Big Macs aan te prijzen. Nèt op een stukje snelweg waar je een prachtig uitzicht had op de zuidelijke Veluwe, met haar licht glooiende landschap.

Nu staat er een enorme neon dildo. Wat voor soort lokale politici hebben dit toegestaan?, vraag je je af. Maatschappelijk nut: nul. En de stroom komt, wat ik je brom, precies van die vijftig zonnepanelen!

De zonnepanelen langs de snelweg © Goof Bakker

Nog een voorbeeld? ASML in Veldhoven. Tienduizend mensen verdienen daar wekelijks een miljard voor Nederland. Chapeau! Maar ze kunnen in het weekend niet gaan fietsen met hun kinderen vanwege de stank. Pas als je met je vliegtuigje over dat deel van Nederland vliegt zie je de omvang van de milieuramp die we daar tezamen hebben aangericht: eindeloze beestenstallen in een verschrompeld landschap. Een miljoen dieren leiden er een ellendig leven. Verdiend wordt er nauwelijks. En de stront blijft hier, de salami eten ze op in Italië.

Zomaar wat observaties. Gemijmer vanuit een Cessna. Zo bekeken is het misschien toch nog èrgens goed voor.

Proeflezer Lex meldt dat het bord een initiatief is van de overheid zelf! Verbijsterend. Laat ik nou altijd gedacht hebben dat het commerciële truuk was van een of andere patatbakker, waar de overheid zich ernstig tegen verzet had, maar waar achteraf dan door een vormfout (of zoiets) juridisch niks meer aan te doen was! Een mens gaat wat denken in zijn wanhoop… Maar het blijkt de overheid zèlf te zijn die dit gevaarte geplaatst heeft. Apeldoorn wordt gefeliciteerd met dit soort bestuurders.

Poeflezer Ron: “Als ik langs dat oerlelijke reclamepaalmonster rijd, dwalen mijn gedachten altijd richting slijpschijf en het genot om hem in een vonkenregen te zien omdonderen. Goed dat je dit eens aankaart. Bij Voorthuizen staat ook zo’n groot scherm als je richting Hoevelaken rijdt. Ik meende dat dergelijke grote reclameschermen, waarvan continu de inhoud verandert, bij wet verboden waren langs de snelweg, omdat ze de aandacht afleiden van het verkeer. Kennelijk nu niet meer. Vernielen is natuurlijk geen optie. Wat zou het dan – als laatste redmiddel – mooi zijn als je zo’n kreng kon hacken en er dan porno op zou vertonen, met een kettingbotsing als gevolg.”

Proeflezer Paul: “Interessante foto Goof. Je vloog wel erg laag over de A1.”

Proeflezer Ralph: “De bedrijven boycotten die erop adverteren. Dan is het snel afgelopen met dat ding. Of nog beter: samen een advertentie kopen met de tekst ‘boycot de bedrijven die op deze lelijke paal adverteren’.”

Proeflezer Jack: “Interessante observaties; vanwege de toestanden in Brabant en Limburg in de varkenshouderij ben ik met vlees eten gestopt. Echt afschuwelijk om te denken wat bij al die stalbranden ieder keer weer gebeurt. Ik vind ‘t eerlijk gezegd misdadig hoe die varkens behandeld worden. Ik wed dat we over pakweg 30-50 jaar met ongeloof op dit soort toestanden terugkijken.”

Proeflezer Peter: “Uit het hart gegrepen Goof! We zijn een hypocriet landje met een weinig inspirerend overheidsbeleid!”

Proeflezer Chris: “Ook mij een doorn in het oog en … de raad heeft laten onderzoeken of zo’n bord afleidt. ‘Nauwelijks’, was de conclusie, maar veiligheid voor alles?”

Proeflezer Jaap: “Hoewel ik geniet van je scherpe observaties van andermans vergissingen, moet je toch een beetje oppassen dat je geen ouwe mopperpot wordt!”

Proeflezer Sip: “Niet zo zeer de beestenstallen, maar de varkensstallen.”

Proeflezer Frank: “Iedereen zou Cessna moeten vliegen… Dan was het probleem al lang verholpen.”

Proeflezer Guus: “Ik was vandaag met mijn vrouw voor het eerst in Noord Brabant en wel in Oisterwijk. Haar vraag was: “Stinkt het altijd zo hier in dit mooie landschap met die schitterende huizen?” Als Russin, hoewel 22 jaar in Nederland en perfect Nederlands sprekend, wist zij niet van het bestaan van die fokkerijen en megastallen en de daaruit voortkomende maisvelden omdat er niets anders op die verpeste grond meer wil groeien. En ze vroeg zich verbaasd af waarom Nederland half Europa moet voeren en daarmee het eigen land verpesten.”

Proeflezer Henriette: “Sinds dat vreselijke ding er staat ergeren we ons iedere keer dat wij erlangs rijden. De auto’s uit Apeldoorn zien dat abjecte object niet zo dikwijls, de meesten gaan westwaarts. Wij rijden er regelmatig langs. Moeten eigenlijk de gemeenteraad Apeldoorn schrijven met wat meeliggers aan deze en gene kant van de IJssel. Hoe is het mogelijk dat Apeldoorn een vergunning afgegeven heeft.”

Proeflezer Anton: “In de grote lijnen ben ik het met je mijmeringen eens. Echter de cijfermatige detaillering moet je misschien wat bijstellen. Ik geef je de cijfers:

Om dicht bij huis te beginnen:

Een Cessna 172 met een Lycoming IO-360-L2A geeft een vermogen af van zo’n 480 kW op vollast.

Daarvan ontstaat 360 kW als weg te koelen warmte en een fractie voor de cabineverwarming en er is 120 kW beschikbaar voor het aandrijven van de propeller.

Maakt zo’n toestel 565 vlieguren op een jaar dan betekent dat een verbruiksequivalent van 271 MWh.

Ps. Bij een elektrovliegtuig hoeft maar zo’n 7% van de uit de batterijen afkomstige energie als in efficiency verlies weggekoeld te worden.

Een zonneweide met doorgaans 1.000 panelen levert op vollast, dus bij onbewolkte hemel 's middags om 12:30 uur in juli, 300 kW per uur.

Een zonneweide met doorgaans 1.000 panelen levert op vollast, dus bij onbewolkte hemel ’s middags om 12:30 uur in juli, 300 kW per uur.

De opbrengst over een hele gemiddelde zonnedag à 9 uur zal zo’n 2.000 kWh zijn.

Over een heel jaar gerekend zal de opbrengst zo’n 270 MWh zijn.

Een operatiekamer met 10 Led armaturen van 30 Watt verbruikt dus 300 Watt per uur.

Tel er nog eens een airco en luchtbehandelingsunit van 5.000 Watt bij op, dan kom je op een verbruik van 5,3 kW per uur. Stel die OK is 340 dagen 10 uur in gebruik dan kom je uit op 18 MWh.

Dan de reclamezuil door jou "dildo" genoemd die al jaren geen neon meer in zich heeft.

Ik kwam op https://www.bruzz.be/milieu/factcheck-een-reclamebord-verbruikt-evenveel-energie-als-drie-huishoudens-2019-02-01 tegen, dat een snelweg reclame bord van 20m2 16 MWh op een jaar zou verbruiken.

Conclusies: