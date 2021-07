KLM maakt bezwaar: bestuurlijke afspraken niet voldaan

KLM is niet blij dat de gemeente Ouder-Amstel een nieuwbouwwijk van 4500 woningen langs de A2 bij Amsterdam wil realiseren, meldt de Telegraaf. Er komen dan 10.000 klagers bij.

De reden dat de gemeente woningen wil bouwen, is dat er behoefte is aan huizen in de regio van Amsterdam. Het nieuwbouwplan maakt deel uit van een project van 38.000 woningen. Het gaat hier specifiek om 4500 woningen tussen de A2 en de Johan Cruijff Arena. Dit is precies onder de aanvliegroute van de Schiphol, tot ongenoegen van KLM. De gemeente laat tegenover de Telegraaf weten dat dit gebied het enige gebied is waar woningen gerealiseerd kunnen worden. In het gebied waar de overlast het grootst zou zijn, wil zij vooral hotels, kantoren en sportvelden aanleggen. Het is echter de vraag of het plan doorgaat. De provincie Noord-Holland gaf aan niet mee te willen werken aan de realisatie van de woonwijk. Bovendien zorgt de nieuwe Omgevingswet er mogelijk voor dat er geen woningen gebouwd mogen worden in de regio Schiphol.

KLM niet blij met plan

Of het project nou wel of niet doorgaat, KLM heeft in ieder geval bezwaar gemaakt tegen dit plan. Er komen volgens de Nederlandse luchtvaartmaatschappij een hoop nieuwe klagers bij als de gemeente de woningen realiseert. ‘’Het plan voldoet volgens KLM niet aan de bestuurlijke afspraken voor het gebied. Daarin is vastgelegd dat er geen nieuwe woningen gebouwd mogen worden buiten stedelijk gebied”, licht de woordvoerder toe tegen hetzelfde medium.

Schiphol maakt geen bezwaar

Terwijl KLM bezwaar maakte, laat Schiphol nog niet direct van zich horen. De luchthaven zegt het van belang te vinden dat het realiseren van nieuwe woningen niet per se hoeft te leiden tot vliegbeperkingen. ‘’Overigens verwachten wij dat de aankomende jaren de geluidsgrens en het aantal gehinderden zal krimpen vanwege vlootvernieuwing, de luchtruimherziening en hinderbeperkende maatregelen die we treffen”, licht de woordvoerder toe.