Weer rode cijfers Air France-KLM: 1,5 miljard euro verlies

Het tweede kwartaal van 2021 is wederom eentje om te vergeten voor Air France-KLM. Ondanks versoepelingen van de coronamaatregelen leed de maatschappij 1,5 miljard euro verlies.

Pieter Elbers, KLM-Directeur, meldt er het volgende over: “We zien dat de luchtvaart herstellend is, maar dat de weg naar herstel lang en hobbelig zal zijn”. Elbers merkte ook op dat er ondanks enkele versoepelingen op Europees niveau er met name op intercontinentaal niveau “nog tal van reisrestricties en -beperkingen.” zijn.

Maar ondanks het slechte kwartaal probeert KLM positief te blijven. Voor de komende zomer ziet de maatschappij een toename in het aantal boekingen. Veel Europeanen gaan toch op vakantie dit jaar. Daarnaast zijn gevaccineerde Amerikanen welkom in de Europese Unie. KLM gaat uit van een bezetting tussen de 60 en 70 procent.

Het is opvallend dat Amerikanen wél naar Europa mogen reizen, maar Europeanen niet naar de VS. Eerder deze week kwam er bericht dat de VS de grenzen voor Europeanen gesloten houdt.