EasyJet voorkomt fataal ongeluk op startbaan

Een Airbus A320 van EasyJet brak 2 juli op tijd de start op Genève Airport af toen een vliegtuig van Learjet plotseling de startbaan opreed.

Het toestel van de Engelse luchtvaartmaatschappij met registratie HB-JXI wilde opstijgen op weg naar Malaga in Spanje. Toen de piloten van de U21433 toestemming kregen om vanaf baan 22 te starten, vertrokken zij in zuidwestelijke richting, maar moesten de start halverwege afbreken vanwege een vliegtuig van Learjet dat zomaar de startbaan opreed.

EasyJet nadert op zes meter

Het toestel van Learjet kwam vervolgens vrij dicht in de buurt van de A320. Iemand die op dat moment op de grond aan het werk was, laat volgens AVHerald weten dat de vliegtuigen elkaar op slechts zes meter passeerden.

De Learjet zou uiteindelijk vijftien minuten later vertrekken. De U21433 zou met een nieuwe bemanning en nieuw toestel (HB-JZY) 4,5 uur later de route richting Malaga voortzetten.

Ernstig incident

De Swiss Transportation Safety Investigation Board (SUST) noemde het een ernstig incident. De SUST stelt dan ook een onderzoek in. “Zonder toestemming op baan 22 bij taxibaan Y2: ontijdige aanwezigheid van een Learjet 40 in het beschermde gebied van baan 22 waarop een Airbus A320 zich in de startaanloop bevond’’, licht de organisatie toe. Eerder werd een take-off van KLM in Lissabon ook al als ernstig incident bestempeld.

EasyJet reed 129 km/h

Uit data van Flightradar24 blijkt hoe dicht de twee toestellen bij elkaar in de buurt kwamen. De EasyJet bereikte een hoogtepunt van omgerekend 129 kilometer per uur toen het toestel de start moest afbreken. Op de startbaan is goed te zien dat een Learjet halverwege de baan opkomt. De HB-JXI brak de start af en keerde terug naar het platform.

De EZS1433 en LJ40 (Zie midden) komen elkaar halverwege de startbaan plotseling tegen. © Flightradar24.com