Elbers prijst KLM: Het komt vooral door ons

Pieter Elbers is optimistisch over het herstel van KLM. Hij denkt de Nederlandse luchtvaartmaatschappij al snel zonder overheidssteun verder kan.

KLM had het erg zwaar tijdens de coronacrisis. De maatschappij ontving bijvoorbeeld NOW-steun. Die verdwijnt in oktober, laat Elbers weten. “We zijn in staat dat op te vangen. Als de huidige lijn zich doortrekt, ziet de wereld er aan het einde van het jaar al heel wat gunstiger uit. We weten dat het herstel terugkomt’’, geeft hij aan tegenover het Parool.

Die steun had KLM wel degelijk nodig. “We zijn blij met al die loonsteun. Daarmee hebben we personeel in dienst en aan het werk te houden. Als we iets geleerd hebben is dat we wendbaar moeten zijn’’, vervolgt Elbers die er niet vanuit gaat dat deze NOW-steun moet worden verlengd.

KLM gaat goede kant op

Ondanks dat de cijfers van het tweede kwartaal nog niet naar over naar huis te schrijven waren, ziet de topman van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij wel progressie. Het verlies van 10 miljoen euro per dag, het allerhoogste vorig jaar, is momenteel gedaald naar 2 miljoen euro. Sterker nog, sinds juni maakt het bedrijf geen winst én geen verlies.

“Dat bevestigt dat onze strategie werkt. Dat (zes- tot zevenduizend passagiers per dag in plaats van 100.000 per dag, red.) hebben we in het tweede kwartaal weer allemaal moeten opbouwen. Dat heeft goed gewerkt. In juli was Schiphol de drukste luchthaven van Europa. Dat komt vooral door ons.’’

Vakantievluchten helpen mee

Elbers constateert dat veel mensen de behoefte hebben om op vakantie te gaan. “We zien die stijgende lijn. Daarom ben ik ook blij met de stap van de Nederlandse regering om niet zomaar meer landen en gebieden op oranje of rood te zetten. Nu de rest van Europa nog. Er moet wel verdere harmonisatie komen over alle corona-eisen die landen nu stellen.”

De topman laat weten dat het herstel van KLM ook afhankelijk is van de Verenigde Staten. “Hoe wij ons na de zomer herstellen, hangt af van het moment dat de VS reizen vanuit Europa weer toestaan. Ik had gehoopt dat ze dat deze maand zouden doen. We rekenen nu op september’’, aldus Elbers.