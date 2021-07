Waaraan hebben de startbanen op Schiphol hun namen te danken?

Schiphol kent in totaal zes start-/landingsbanen met ieder een aparte naam. Waarvan zijn die namen eigenlijk afgeleid?

Rondom de terminal en pieren liggen vier start-/landingsbanen: de Buitenveldertbaan, Aalsmeerbaan, Kaagbaan en de Oostbaan. Iets meer naar buiten bevinden zich de Zwanenburgbaan en de Polderbaan.

Buitenveldertbaan (09 – 27)

De Buitenveldertbaan ligt horizontaal en is 45 meter breed en 3450 meter lang. Het is de enige baan die een snelweg bovenlangs kruist. De naam doet denken aan het Amsterdamse stadsdeel Buitenveldert dat zich ten oosten van deze baan bevindt. De aanvliegroute voert over deze wijk, daarom is de baan hiernaar vernoemd.

Aalsmeerbaan (18L – 36R)

De Buitenveldertbaan kruist de Aalsmeerbaan. Deze baan ligt verticaal en is 45 meter breed en 3400 meter lang. Hij mag niet in noordelijke richting gebruikt worden. De vliegtuigen landen vanuit het zuiden én vertrekken ook weer die richting op. De aanvlieg- en vertrekroutes voeren allebei over Aalsmeer, daarom heet deze baan de Aalsmeerbaan.

Kaagbaan (06 – 24)

De Kaagbaan ligt ten westen van de Aalsmeerbaan. In tegenstelling tot de twee eerder omschreven banen ligt deze niet horizontaal of verticaal maar diagonaal. Hij is 45 meter breed en 3490 meter lang. De naam is gerelateerd aan de aanvliegroute die over de Kagerplassen voert. Dit water is echter wel een eindje van Schiphol verwijderd, het bevindt zich vlak boven Leiden. Daarnaast verwijst de naam ook naar het dorp Kaag dat alweer iets dichter in de buurt van het vliegveld ligt. De opmerking die Geert Wilders (PVV) tijdens het lijsttrekkersdebat dd. 26 februari jl. op Radio 1 maakte tegen Sigrid Kaag (D66), namelijk dat ze in het voorgaande jaar zoveel heeft gevlogen dat zelfs de Kaagbaan naar haar is vernoemd, was niet meer dan een grap.

Kaagbaan – ©Schiphol

Oostbaan (04 – 22)

De Oostbaan ligt aan de oostkant van de Aalsmeerbaan. Het is de kortste baan op Schiphol. Hij wordt vooral gebruikt door privéjets en zakenvliegtuigen. De Oostbaan, die deze maand tijdelijk buiten gebruik is, is net zoals de andere start- en landingsbanen 45 meter breed, maar heeft ‘slechts’ een lengte van 2014 meter. Deze ligt ongeveer in dezelfde richting als de Kaagbaan, helemaal rechts van Schiphol, aan de oostkant. Vandaar de naam. Hij is echter noordoost-zuidwest gesitueerd. Vroeger lag deze baan voor de oude luchthaven. Een andere naam voor de Oostbaan is de Fokkerbaan.

Zwanenburgbaan (18C – 36C)

Voorbij het centrum van Schiphol, ten westen van de A4, bevinden zich nog twee banen die parallel en verticaal liggen. De Zwanenburgbaan bevindt zich tussen twee snelwegen. Hij is 3300 meter lang en óók 45 meter breed. Zijn naam is te danken aan het dorp Zwanenburg. De aanvliegroute gaat over dit dorp heen, terwijl de vertrekroute juist over Amsterdam Nieuw West gaat. De Zwanenburgers zitten overigens niet te wachten op het geluid van vertrekkende en landende vliegtuigen. In de jaren 70 en 80 voerde de actiegroep ‘De lastige Zwanenburger’ actie tegen de geluidshinder. Ook de Vereniging Milieudefensie deed dit meermaals.

De Zwanenburgbaan vanuit de lucht gezien vanuit het zuiden. ©Maurits Vink

Polderbaan (18R – 36L)

Is er ook nog de Polderbaan, de baan die het verst van Schiphol af ligt. Na een taxiroute van ongeveer vijftien minuten arriveert een toestel op de 60 meter brede en 3800 meter lange baan, de breedste en langste baan van de luchthaven dus. In tegenstelling tot de andere vijf banen is de naam van de Polderbaan niet ergens van af te leiden. Deze start- en landingsbaan kreeg zijn naam dankzij een prijsvraag. Met de omgeving rondom de baan lijkt de naam niet geheel onterecht. De Polderbaan staat ook wel bekend als de Bulderbaan. Verzet tegen de aanleg van deze baan stond in 1994 voorop. Op initiatief van Milieudefensie plantten in dat jaar maar liefst 6.000 mensen 2.800 bomen als monument van verzet, het zogenaamde Bulderbos.