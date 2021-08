Waar zitten de meeste bacteriën in een vliegtuig?

Bacteriën. Ze zitten werkelijk overal. Maar op welke plekken in het vliegtuig huizen nu eigenlijk de meeste bacteriën?

Travelmath deed onderzoek naar de meest vieze plekken in een vliegtuig. Een microbioloog ging met vier vluchten mee en liet op verschillende plekken in het vliegtuig zogeheten ‘samples’ afnemen, in het Nederlands ook wel ‘monsters’ genoemd. Daaruit ontstond een top vier van plekken met de meeste bacteriën.

Om te constateren wat de smerigste plekken in een vliegtuig zijn, is tijdens het onderzoek gemeten met de Engelse term ‘colony-forming unit per square’ (CFU/sq.). (Kolonie vormende eenheden in het Nederlands, red.). Dit is het geschatte aantal levensvatbare bacteriën en schimmels in een monster. Uit het onderzoek blijkt dat het uitklaptafeltje de lijst met vieze plekken in een vliegtuig veruit aanvoert.

1. Uitklaptafeltje (2155 CFU/sq.)

De meest vieze plek is dus het uitklaptafeltje. Niet gek, want tijdens een vlucht is dat een van de dingen die de passagier het meest gebruikt. Maar hoe kan het dat dit het minst fris is?

Passagiers gebruiken het tafeltje voor een flink aantal dingen. Natuurlijk zetten zij het eten en drinken erop, wat bacteriën aantrekt. Ook gebruikt menig reiziger ze als hoofdsteun: armen erop die vervolgens dienen als ‘kussentje’ voor hun hoofd. Bovendien leggen sommige passagiers hun benen op het tafeltje. Het komt zelfs voor dat mensen het tafeltje gebruiken om een luier van een baby te verschonen. Travelmath raadt dan ook aan het contact met het tafeltje zo veel mogelijk te vermijden. De bacteriën kunnen immers direct in de mond terechtkomen. Daarnaast adviseert Travelmath om desinfectiemiddelen mee te nemen om de handen te ontsmetten.

AirAsia Maaltijd. ©Up in the Sky

2. Airconditioning boven je hoofd (285 CFU/sq.)

De ventilatieknoppen boven je hoofd volgen op ruime afstand van het uitklaptafeltje. Ook deze voorziening gebruiken passagiers tijdens een vlucht. Terwijl de ene passagier juist een warm briesje wil hebben, streeft de andere juist naar een koud windje. Dat reizigers hier zo vaak aanzitten is volgens Metrotime de reden dat er zoveel bacteriën op zitten.

3. Doorspoelknop (265 CFU/sq.)

Waar het toilet over het algemeen niet als de meest frisse plek gezien wordt, valt het tóch mee hoeveel bacteriën erop zitten. Natuurlijk zijn het er alsnog veel, maar het blijkt in het onderzoek niet de meest vieze plek in het vliegtuig te zijn.

Dat de doorspoelknop zoveel bacteriën bevat is gevolg van het gegeven dat veel mensen eerst doorspoelen en daarna pas hun handen wassen. Je kunt dat zelf ook wel wel bedenken als iemand na een kleine of grote boodschap te hebben gedaan doorspoelt. De doorspoelknop bevat nog meer bacteriën dan de wc-bril zelf. Een advies is dan ook om je handen met papier te bedekken en dan pas door te spoelen.

© wellesenterprises

4.Gordel (230 CFU/sq.)

Tot slot zit er op de gordel ook een aantal bacteriën. Mensen moeten deze tijdens de take-off en landing omdoen en tijdens turbulentie verzoekt het cabinepersoneel ook de gordel vast te maken. Verder bevindt deze zich gedurende de hele vlucht op, onder of naast de passagier. Dat er zoveel bacteriën opkomen, komt ook doordat de reiziger voor de vlucht regelmatig de gordel afstelt. Door aan de riem te trekken gaat deze strakker of losser zitten. Vrijwel iedere passagier bezoekt wel een keer het toilet. Als de reiziger met zijn of haar handen de gordel daarna weer aanraakt, komen er weer meer bacteriën op te zitten.

Onderzoek op luchthaven

Naast de monsters in het vliegtuig heeft Travelmath ook gegevens van bacteriën op luchthavens. Zij checkten vijf vliegvelden. Daaruit blijkt dat de meeste bacteriën op de knoppen van de kranen zitten. Hier gaat het om een aantal van 1240 CFU/sq. Tegenwoordig zijn er ook een hoop kranen die een sensor hebben waardoor je niets meer hoeft aan te raken.

De sloten van de deurklinken van bijvoorbeeld wc’s volgen op nummer twee. Deze bevatten 70 CFU/sq. De klinken bevatten ‘minder’ bacteriën, omdat deze op luchthavens regelmatig schoongemaakt worden. In tegenstelling tot de top vier in het vliegtuig, maakte Travelmath op de luchthaven slechts een top twee.