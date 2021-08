Green Airlines stopt met vliegen op Eelde

Green Airlines kondigde onlangs aan te stoppen met de samenwerking met German Airways. Hierdoor raakt het bedrijf haar gehuurde vloot kwijt en zijn alle vluchten vanaf Eelde geannuleerd.

Green Airlines was van plan vanaf september tussen Groningen en het Finse Turku te vliegen. Doordat het bedrijf besloot per direct de samenwerking met German Airways te stoppen, zijn alle geplande vluchten vanaf Eelde gecanceld. Green Airlines huurde twee Embraer E190’s van German Airways. Met deze twee machines zou het bedrijf vanaf homebase Eelde gaan vliegen. De virtuele luchtvaartmaatschappij is nu druk bezig met het zoeken naar een nieuwe samenwerkingspartner.

Green Airlines is een zogeheten virtuele luchtvaartmaatschappij, wat betekent dat ze zelf alleen de ticketverkoop en marketing doet en voor de vluchtoperatie andere bedrijven inschakelt. De naam verwijst naar het groene beleid, waarbij alle CO2-uitstoot ruimschoots gecompenseerd wordt.

De Duitse start-up wil zich profileren als duurzame luchtvaartmaatschappij. Green Airlines is opgericht in 2020 en wil de Duitse en Europese luchtvaart duurzamer en groener te maken. In dat kader compenseert Green Airlines de uitgestoten CO2 en wil het bedrijf plastic afval zoveel mogelijk voorkomen.