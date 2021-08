Man met jetpack is terug | Video

De beruchte Jetpack man van Los Angeles is opnieuw gesignaleerd. Ditmaal door een piloot van een Boeing 747 die ten oosten van Los Angeles vloog.

Na een reeks waarnemingen in het afgelopen jaar, is de beruchte man met een jetpack opnieuw gespot in Los Angeles. De luchtverkeersleiders hebben snel een waarschuwing uitgezonden naar andere vliegers in de buurt. Vorig jaar, stelde de FBI en de Federal Aviation Administration (FAA) een officieel onderzoek in. De FBI concludeerde dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de Jetpack Man een echt persoon is.

In de video hoor je de luchtverkeersleiding de piloten waarschuwen die rondom Los Angeles in de lucht zitten.