Transavia-vlucht geannuleerd na aanval op cabinepersoneel

Volgens De Telegraaf is een Transavia-vlucht van Schiphol naar Napels zondag aan het eind van de middag geannuleerd. Een passagier maakte voor vertrek stevige onenigheid met het cabinepersoneel aan boord.

Een woordvoerder van Transavia bevestigt aan de krant dat een vrouw zulke heftige problemen veroorzaakte dat de Koninklijke Marechaussee aan boord moest komen om haar van boord te verwijderen. Het gaat om vlucht HV6413 van Schiphol naar Napels in Italië.

Volgens Menno Swart op Twitter maakte de vrouw zich schuldig aan het veroorzaken van overlast aan boord en werd zij daarom geweigerd door de gezagvoerder. Hij cancelde de vlucht toen andere medepassagiers met de situatie gingen bemoeien. In het twitterbericht van Swart staat dat één cabinelid van Transavia niet fit genoeg was om te gaan vliegen, zij was geslagen en aangedaan door de gebeurtenissen. Daardoor was het personeel niet meer compleet en er was op dat moment ook geen reserve-bemanning beschikbaar. Reden om de vlucht te annuleren.

De passagiers kregen een hotelovernachting aangeboden en een vlucht op maandag. Of de vrouw is aangehouden, kon de woordvoerder niet bevestigen.

Update: @transavia captain en crew wilden graag vertrekken maar één cabinelid was niet fit te om te vliegen, want geslagen door boze passagiers en door heftig voorval met vrouw die eruit gehaald is door @Marechaussee Helaas was geen stand-by bemanning, dus vlucht gecanceld ✈️ pic.twitter.com/vHwumL9CFL — Menno Swart (@MennoSwart) August 1, 2021