Waarom heeft EasyJet geen interesse in long-haul met A321XLR?

EasyJet is een optimale kandidaat voor narrowbodies met een groter bereik, zoals de A321LR en de aanstaande A321XLR. De CEO van de luchtvaartmaatschappij, Johan Lundgren, zegt dat de maatschappij niet geïnteresseerd is in langeafstandsvluchten. Waarom niet?

Geen XLR voor easyJet

Narrowbodies worden langzaamaan gereed gemaakt voor long-haul-vluchten. De A321LR vliegt nu al trans-Atlantische vluchten en hopt tussen continenten, vooral voor full-servicemaatschappijen, maar ook enkele low-costmaatschappijen deinzen er niet voor terug.

Een van de concurrenten van EasyJet, Wizzair, is van plan de A321XLR in de komende jaren in te zetten. De A321XLR is de volgende generatie van de A320-series en opvolger van de A321LR. Als een andere luchtvaartmaatschappij de A321XLR voor langeafstandsvluchten gebruikt, zou het niet verrassend zijn als easyJet zich ook op het gebied van de narrowbodyvliegtuigen met zeer lange reikwijdte begeeft.

Volgens Simple Flying zegt Johan Lundgren, CEO van easyJet, dat hij niet geïnteresseerd is in de XLR en ook niet de LR. Op de vraag of de maatschappij deze toestellen in de toekomst gaat gebruiken, kwam de CEO met deze uitleg:

“Als we dit gesprek hadden en ik had nu 30% marktaandeel, en ik kon nergens meer groeien, nou, dan zou het misschien een andere beslissing zijn. (…) Er zijn misschien nog mogelijkheden, maar niet voor ons. Niet in de nabije toekomst, en zelfs niet op middellange termijn.”

ERIC SALARD from Paris, FRANCE, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, via Wikimedia Commons

Werkt low cost op lange-afstandsvluchten eigenlijk wel?

Lundgren benadrukte dat easyJet, hoewel het de op één na grootste luchtvaartmaatschappij in Europa is, nog steeds een marktaandeel van slechts 10% heeft. Hij krijgt regelmatig de vraag of easyJet op langeafstandsvluchten gaat vliegen, maar zijn antwoord is altijd hetzelfde. Lungren gelooft dat hij genoeg ruimte heeft om te groeien op de korte afstand. Zolang dit nog niet is bereikt, is er geen reden om verder te kijken.

In het verleden is er veel discussie geweest over de vraag of langeafstandsvluchten voor low-costmaatschappijen eigenlijk wel kunnen werken. Vele hebben het geprobeerd, maar tot nu toe kan er niet één als een doorslaand succes worden begroet. Lundgren is van mening dat deze markt nog moet worden bewezen, waarbij hij opmerkt dat hoe langer je vliegt, hoe minder de efficiëntie van het low-costmodel werkt. Dus de vraag blijft: zou het ooit werken en wie start er als eerst met succes?