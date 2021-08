Alaska Airlines Embraer 175 verliest alle elektrische stroom

Een Embraer 175 landde in Seattle met een Ram Air Turbine nadat alle elektrische stroom uitviel. Het vliegtuig is veilig geland.

Wat is een Ram Air Turbine?

Een Ram Air Turbine (RAT) is een kleine turbine die in een vliegtuig wordt geïnstalleerd en gebruikt wordt als alternatieve of noodbron voor hydraulische of elektrische stroom. De RAT wekt stroom op uit de luchtstroom op basis van de snelheid van het vliegtuig en is aangesloten op een elektrische generator of op een hydraulische pomp. Moderne vliegtuigen maken alleen in noodgevallen gebruik van de RAT: bij het uitvallen van hydraulische systemen of na het uitvallen van de elektrische stroomvoorziening. In deze gevallen drijft de RAT vitale systemen aan, zoals de vluchtcontrole of cruciale instrumentatie-, navigatie- en communicatieapparatuur.

Het incident

Vlucht OO3466 van Alaska Airlines (uitgevoerd door Skywest) vloog vanuit Palm Springs naar Seattle. Volgens Avherald meldde de bemanning tijdens de nadering aan de toren dat ze niet zeker waren van de status van hun landingsgestel. Volgens de verkeerstoren leek het alsof het landingsgestel uitgeklapt was. De bemanning ging door voor een veilige landing met de RAM Air Turbine (RAT) automatisch uitgeklapt. De verkeerstoren gaf opdracht tot een inspectie van de landingsbaan. Het vliegtuig taxiede vervolgens naar het platform. Volgens Airlive had het toestel alle elektrische stroom verloren tijdens de nadering en is vervolgens automatisch de RAT ingezet.