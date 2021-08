Lufthansa 747 vertrekt vandaag van Twente Airport

De tweede 747 van Lufthansa vertrekt vandaag van Twente Airport. Het toestel zou eigenlijk tot volgend jaar juni op het Twentse vliegveld blijven staan, maar vertrekt toch al eerder. En dat is een financiële kwel voor Twente Airport.

Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest om Twente Airport. Het vliegveld zou niet over de juiste certificaten beschikken en dus verbood de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om toestellen op te laten stijgen. Maar het vliegveld wist via een kort geding dit verbod op te heffen. Met dit verbod moesten de toen drie geparkeerde 747’s van Lufthansa minimaal tot juni 2022 op Twente Airport blijven staan. Maar kort na de uitspraak vertrok de eerste 747 al. En vandaag vertrekt de tweede.

Jan Schuring, algemeen directeur van Twente Airport zegt het volgende over het vertrek: “Lufthansa gaat het toestel weer opnemen in de vloot, vanwege de toenemende vraag naar passagiersvluchten. We zagen liever dat het contract werd uitgediend, maar natuurlijk is het vooral mooi dat de luchtvaartsector zich reset na corona.”

Door de eerder dan geplande vertrekken loopt Twente Airport flink wat inkomen mis. Het vliegveld verdient voornamelijk geld door parkeerkosten. Maar omdat de toestellen nu dus weg gaan, loopt het vliegveld ruim 100.000 euro mis, per toestel. En dat geld kan Twente Airport goed gebruiken. Het vliegveld boekte vorig jaar een recordverlies van ruim een miljoen euro.