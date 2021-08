Overname Corendon niet verplicht voor Sunweb

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat Sunweb Corendon niet hoeft over te nemen. Sunweb wilde twee jaar geleden Corendon overnemen, maar trok zich terug van deze intentie.

En van die terugtrekking is Corendon niet gediend. Afgelopen jaar was er al een rechtszaak over dit voorval. Toen sprak de Rechtbank al uit dat Sunweb niet verplicht was om Corendon over te nemen. Een gedwongen overname zou leiden tot een groot risico met betrekking tot werkgelegenheid, klanten en leveranciers. Daarnaast had Corendon niet optijd aan de voorwaarden van de overname voldaan.

Maar daar was, en is, Corendon het niet mee eens. Bij de vorige uitspraak eiste de rechter dat beiden partijen rond de tafel gingen zitten om tot een oplossing te komen. Die kwam er niet en dus stapte Corendon naar het Gerechtshof. Maar die stelde ook dat Sunweb niet verplicht is om Corendon over te nemen. Reden hiervoor: Corendon heeft niet aan alle voorwaarden voldaan. Hierbij gaat het vooral om twee bevestigingen van de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT). Deze bevestigingen moeten duidelijk maken of Sunweb een nieuw bedrijfsplan moet laten zien. Maar de rechter vindt dat hier nog te veel onduidelijkheid over is.

Sunweb is natuurlijk blij met het oordeel. “We zijn blij dat deze rechtszaak tot een einde is gekomen en dat er duidelijkheid is voor onze werknemers en die van Corendon. De uitspraak komt niet als een verrassing, aangezien we altijd vertrouwen hebben gehad in onze juridische positie” zo meldt topman Mattijs ten Brink. Corendon heeft nog geen reactie gegeven.